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संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में विधायकों की अहम बैठक! विकास कार्यों में होगी तेजी

Rajasthan News: समन्वय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधायकों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की. अधिकारियों को समयबद्ध योजना बनाने और सुझावों पर कार्यवाही का निर्देश दिया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 07, 2026, 07:32 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 07:32 PM IST

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संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में विधायकों की अहम बैठक! विकास कार्यों में होगी तेजी

Jaipur News: संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को सिविल लाइन स्थित राजकीय आवास पर विधायकगण के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई. यह बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विधायकगण ने भाग लिया.

बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान, विकास कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करना था. संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं और विकास संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करें.

श्री पटेल ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से कार्य करें, समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें और इसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें. उनका कहना था कि इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी बल्कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय भी मजबूत होगा.

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बैठक में श्रीमती ऋतु बनावत, श्री जीवाराम चौधरी, श्री चंद्रभान आक्या, श्रीमती प्रियंका चौधरी और श्री गणेशराज बंसल सहित अन्य विधायक उपस्थित रहे. सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार साझा किए और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के सुझाव दिए. उन्होंने स्थानीय विकास, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की.

इसके अलावा बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आमजन तक शासन एवं प्रशासन की बेहतर पहुंच और जनसुनवाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर भी ध्यान दिया गया. विधि मंत्री श्री पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार की समन्वय बैठकों से प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होते हैं.

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से निरंतर संवाद के माध्यम से न केवल विकास कार्यों को नई गति मिलेगी, बल्कि आमजन को अधिक सशक्त और सुगम सेवाएं भी उपलब्ध होंगी. ऐसे समन्वय और संवाद से नीतियां सर्वस्पर्शी और समावेशी बनेंगी, जिससे पूरे प्रदेश में संतुलित और स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा. इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से विकास कार्यों में गति आएगी और प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावी परिणाम सामने आएंगे.

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