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NEET से पहले देशभर में ‘मेगा मॉक ड्रिल’, सुरक्षा सिस्टम की होगी सख्त परीक्षा!

Rajasthan News: NTA द्वारा NEET UG री-एग्जाम से पहले 20 जून को देशभर में मेगा मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया की जांच की जाएगी. राजस्थान के 602 केंद्रों सहित सभी जगह तैयारियां परखी जाएंगी. 21 जून को परीक्षा आयोजित होगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Jun 19, 2026, 11:05 PM|Updated: Jun 19, 2026, 11:05 PM
NEET से पहले देशभर में ‘मेगा मॉक ड्रिल’, सुरक्षा सिस्टम की होगी सख्त परीक्षा!
Image Credit: NEET UG Re-Exam Mockdrill

NEET UG Re-Exam: देशभर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा NEET-UG री-एग्जाम 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार, 20 जून को एक मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है. यह अभ्यास सुबह 9 बजे से देर शाम तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा से जुड़ी पूरी प्रक्रिया जैसे प्रश्न पत्र की सुरक्षा, सेंटर तक पहुंचाना, परीक्षा संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित वापस लाने तक की व्यवस्था को परखना है. इस मॉक ड्रिल को देशभर में होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा पूर्व तैयारियों में से एक माना जा रहा है. इसमें 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी और करीब 1.5 लाख CCTV कैमरों की निगरानी शामिल रहेगी. यह पूरी कवायद 21 जून को होने वाली NEET UG री-एग्जाम को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए की जा रही है.

देशभर में कड़ी सुरक्षा के बीच होगा अभ्यास
NTA और प्रशासन ने इस मॉक ड्रिल में परीक्षा से जुड़े हर चरण की बारीकी से जांच करने की योजना बनाई है. इसमें यह देखा जाएगा कि प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित सेंटर तक पहुंचेगा, परीक्षा केंद्रों पर कैसे वितरित होगा और परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं किस तरह सुरक्षित तरीके से वापस लाई जाएंगी. इसके साथ ही सेंटर मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी तरह समीक्षा की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर कोई चूक न हो.

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राजस्थान में भी तैयारियां तेज, 602 केंद्रों पर परीक्षा
राजस्थान में भी इस मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रदेश के सभी प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर यह अभ्यास आयोजित किया जाएगा. राज्य में 27 जिलों के 602 परीक्षा केंद्रों पर 21 जून को NEET UG री-एग्जाम कराया जाएगा. इसमें करीब 2.09 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. सबसे ज्यादा केंद्र जयपुर, सीकर, कोटा और जोधपुर में बनाए गए हैं. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है.

परीक्षा को पारदर्शी बनाने पर जोर
मॉक ड्रिल के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या तकनीकी समस्या न आए. इसके लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, जैमर और निगरानी सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा. NTA का कहना है कि यह अभ्यास परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा.

21 जून को होगी असली परीक्षा
NEET UG री-एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगा. प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और नियमों का पालन करें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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