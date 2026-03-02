Rajasthan: 8 महीने का लंबा इंतजार, MGGS स्कूलों में चयन के बावजूद 2,000 अभ्यर्थी नियुक्ति को तरस रहे

Jaipur News: राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों (MGGS) में चयन परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबर का बांध अब टूटता नजर आ रहा है. चयन प्रक्रिया पूरी हुए 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन करीब 2,000 चयनित कार्मिकों को अब तक नियुक्ति आदेश नहीं मिले हैं.

कौन हैं ये अभ्यर्थी और क्या है मामला?

ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अगस्त 2024 में आयोजित चयन परीक्षा में 40% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी योग्यता साबित की थी. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं.

शारीरिक शिक्षक (PTI)

कंप्यूटर अनुदेशक

प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant)

लाइब्रेरियन

तृतीय श्रेणी शिक्षक (हिंदी व सामाजिक विज्ञान)

विभाग ने जून 2024 तक ऑनलाइन विकल्प भी भरवा लिए थे और जिला आवंटन की प्रक्रिया भी पहले चरण में पूरी हो चुकी थी, लेकिन आदेशों की फाइल अब भी शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में अटकी हुई है.

भेदभाव से नाराजगी

अभ्यर्थियों का तर्क है कि विभाग ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानाचार्य, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों सहित 11,576 पदों पर नियुक्तियां दे दी थीं. लेकिन गैर-शैक्षणिक स्टाफ (Non-teaching staff) और शारीरिक शिक्षकों के पदों की अनदेखी की गई. 'जब परीक्षा और चयन साथ हुआ, तो हमें नियुक्ति के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों कराया जा रहा है?' -पीड़ित अभ्यर्थी

प्रभावित हो रही है पढ़ाई

नियुक्ति में हो रही इस देरी का सीधा असर राज्य के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है. कंप्यूटर अनुदेशकों की कमी से छात्रों को डिजिटल शिक्षा नहीं मिल पा रही है. पीटीआई के पद खाली होने से खेल गतिविधियां ठप हैं. बता दें कि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है. यदि समय पर नियुक्ति नहीं हुई, तो ऐसे में पूरा सत्र प्रभावित होगा.

अभ्यर्थियों की मांग

चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि 1 अप्रैल (नए सत्र) से पहले उनके पदस्थापन आदेश जारी किए जाएं. इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी, बल्कि स्कूलों में स्टाफ की कमी भी दूर होगी.

