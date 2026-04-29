/Rajasthan News: बाजारों में बिक रहा तरबूज दिखता है लाल, अंदर छुपा जहर ? खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सच

Jaipur News: गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला तरबूज क्या जानलेवा हो सकता है? मुंबई के पायधुनी इलाके से आई एक खौफनाक खबर ने देशभर में फल प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है. यहां एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिन्होंने कथित तौर पर तरबूज खाया था. हालांकि पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, कि क्या तरबूज खाने से ही ये घटना घटी है? ऐसे में बाजार में बिकने वाले 'केमिकल वाले फलों' की ओर सबका ध्यान खींचा है.

क्या है पूरा मामला?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आजकल तरबूज को समय से पहले पकाने के लिए कार्बाइड और उसे अंदर से लाल दिखाने के लिए एरिथ्रोसिन (लाल रंग) जैसे खतरनाक केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं. ये केमिकल्स सीधे आपके नर्वस सिस्टम और पाचन तंत्र पर हमला कर फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं.

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असली और सुरक्षित तरबूज कैसे पहचानें?

बाजार से तरबूज खरीदते समय इन 5 बातों का खास ख्याल रखें, ताकि आपकी थाली में जहर न पहुंचे.

पीला धब्बा

तरबूज के निचले हिस्से में अगर हल्का पीला या मटमैला धब्बा है, तो इसका मतलब है कि वह जमीन पर रहकर प्राकृतिक रूप से पका है. सफेद धब्बे वाला फल कच्चा हो सकता है.

तरबूज के निचले हिस्से में अगर हल्का पीला या मटमैला धब्बा है, तो इसका मतलब है कि वह जमीन पर रहकर प्राकृतिक रूप से पका है. सफेद धब्बे वाला फल कच्चा हो सकता है. थपथपाकर देखें

तरबूज को हाथ से थपथपाने पर अगर गूंज वाली आवाज आए, तो वह पका हुआ है. अगर आवाज भारी या डब-डब जैसी दबी हुई आए, तो वह खराब या ज्यादा पका हो सकता है.

तरबूज को हाथ से थपथपाने पर अगर गूंज वाली आवाज आए, तो वह पका हुआ है. अगर आवाज भारी या डब-डब जैसी दबी हुई आए, तो वह खराब या ज्यादा पका हो सकता है. टिश्यू टेस्ट

कटे हुए तरबूज के लाल हिस्से पर सफेद टिश्यू पेपर रगड़ें. अगर पेपर पर गहरा रंग लग जाए, तो समझ लें कि इसमें आर्टिफिशियल कलर इंजेक्ट किया गया है.

कटे हुए तरबूज के लाल हिस्से पर सफेद टिश्यू पेपर रगड़ें. अगर पेपर पर गहरा रंग लग जाए, तो समझ लें कि इसमें आर्टिफिशियल कलर इंजेक्ट किया गया है. पानी का टेस्ट

तरबूज का एक छोटा टुकड़ा पानी के गिलास में डालें. अगर पानी तुरंत गहरा लाल हो जाए, तो इसमें मिलावट है. प्राकृतिक फल का रंग पानी में इतनी जल्दी नहीं फैलता.

तरबूज का एक छोटा टुकड़ा पानी के गिलास में डालें. अगर पानी तुरंत गहरा लाल हो जाए, तो इसमें मिलावट है. प्राकृतिक फल का रंग पानी में इतनी जल्दी नहीं फैलता. चमक से बचें

बहुत ज्यादा गहरा हरा और चमकदार तरबूज दिखने में अच्छा हो सकता है, लेकिन अक्सर इसे वैक्स या स्प्रे से चमकाया जाता है. हमेशा सामान्य दिखने वाला फल ही चुनें.

इन चीजों के साथ भूलकर भी न खाएं तरबूज

तरबूज के साथ या तुरंत बाद ये चीजें खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. बता दें कि तरबूज और दूध का मेल पेट में टॉक्सिन्स पैदा कर सकता है. तरबूज के बाद भारी खाना पाचन को पूरी तरह बिगाड़ सकता है. तरबूज में पहले से 92% पानी होता है, इसके ऊपर पानी पीने से हैजा जैसी स्थिति बन सकती है.