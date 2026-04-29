/Rajasthan News: बाजारों में बिक रहा तरबूज दिखता है लाल, अंदर छुपा जहर ? खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सच

Rajasthan News: तरबूज खाने के बाद हाल ही में 4 संदिग्ध मौतों ने फूड सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि तरबूज से ही मौत हुई, इसकी पुष्टि नहीं है. लेकिन मिलावटी तरबूज से बचने के लिए टिश्यू और वॉटर टेस्ट आप जरूर करें. हमेशा पीला धब्बा और गूंजदार आवाज वाला प्राकृतिक फल ही चुनें ताकि आपकी सेहत सुरक्षित रहे.
Jaipur News: गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला तरबूज क्या जानलेवा हो सकता है? मुंबई के पायधुनी इलाके से आई एक खौफनाक खबर ने देशभर में फल प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है. यहां एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिन्होंने कथित तौर पर तरबूज खाया था. हालांकि पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, कि क्या तरबूज खाने से ही ये घटना घटी है? ऐसे में बाजार में बिकने वाले 'केमिकल वाले फलों' की ओर सबका ध्यान खींचा है.
क्या है पूरा मामला?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि आजकल तरबूज को समय से पहले पकाने के लिए कार्बाइड और उसे अंदर से लाल दिखाने के लिए एरिथ्रोसिन (लाल रंग) जैसे खतरनाक केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं. ये केमिकल्स सीधे आपके नर्वस सिस्टम और पाचन तंत्र पर हमला कर फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं.
असली और सुरक्षित तरबूज कैसे पहचानें?
बाजार से तरबूज खरीदते समय इन 5 बातों का खास ख्याल रखें, ताकि आपकी थाली में जहर न पहुंचे.
इन चीजों के साथ भूलकर भी न खाएं तरबूज
तरबूज के साथ या तुरंत बाद ये चीजें खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. बता दें कि तरबूज और दूध का मेल पेट में टॉक्सिन्स पैदा कर सकता है. तरबूज के बाद भारी खाना पाचन को पूरी तरह बिगाड़ सकता है. तरबूज में पहले से 92% पानी होता है, इसके ऊपर पानी पीने से हैजा जैसी स्थिति बन सकती है.
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