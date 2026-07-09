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ओवरलोड ट्रकों की खैर नहीं! माइनिंग लीज से बाहर आते ही RTO की टीम करेगी ताबड़तोड़ कार्रवाई

Rajasthan News: राजस्थान में ओवरलोड ट्रक-ट्रेलरों पर अब सख्ती बढ़ने वाली है. खान और परिवहन विभाग मिलकर VLTD ट्रैकिंग सिस्टम लागू करेंगे. इससे ओवरलोड वाहनों की लाइव लोकेशन मिलेगी, डीटीओ को तुरंत अलर्ट जाएगा और चालान के साथ हादसों व राजस्व चोरी पर भी लगाम लगाने की तैयारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKashi Ram
Published: Jul 09, 2026, 03:39 PM|Updated: Jul 09, 2026, 03:39 PM
ओवरलोड ट्रकों की खैर नहीं! माइनिंग लीज से बाहर आते ही RTO की टीम करेगी ताबड़तोड़ कार्रवाई
Image Credit: राजस्थान में RTO लागू करेगा VLTD सिस्टमSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

RTO Action Rajasthan: राज्य में ट्रक-ट्रेलरों से बढ़ रहे हादसों पर रोक लगाने और राज्य सरकार के राजस्व चोरी रोकने की दिशा में बड़ी तैयारी होने जा रही है. राज्य सरकार के 2 विभागों ने संयुक्त रूप से माइनिंग ओवरलोड के वाहनों को पूरी तरह रोकने की तैयारी कर ली है. VLTD युक्त माइनिंग वाहनों का डेटा अब परिवहन विभाग के साथ साझा होगा, ऐसे में ओवरलोड वाहन चला पाना संभव नहीं होगा. माइनिंग लीज से बाहर निकलते ही ऐसे ट्रक-ट्रेलरों पर अब परिवहन विभाग की सीधी नजर रहेगी. इसके लिए परिवहन विभाग और माइंस विभाग ने संयुक्त रूप से पहल शुरू कर दी है. दरअसल खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में बड़ी संख्या में मई महीने में VLTD डिवाइस लगाई जा चुकी हैं. VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी भारी और यात्री वाहनों में लगाना अनिवार्य है. इसके साथ ही इन वाहनों में भी महिला सुरक्षा के लिहाज से पैनिक बटन की भी अनिवार्यता की गई है. माइंस विभाग ने VLTD डिवाइस लगाने के लिए मई माह में शिविर लगाए थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी पुराने वाहनों में भी VLTD डिवाइस लगाने को अनिवार्य कर दिया है. VLTD डिवाइस नहीं लगे होने की स्थिति में वाहनों के परमिट और फिटनेस जारी नहीं हो पा रहे हैं.

क्या करने जा रहे हैं परिवहन-खान विभाग?
- परिवहन विभाग सभी पुराने यात्री और भार वाहनों में VLTD लगवाएगा
- इसके लिए करीब 40 VLTD अधिकृत कम्पनियां चिन्हित की जा चुकी हैं
- पुराने वाहनों में VLTD लगाने के लिए अगले कुछ दिन में SOP जारी होगी
- VLTD लगने के बाद वाहनों को परमिट, फिटनेस भी जारी हो सकेंगे
- इसके बाद सभी ट्रक, ट्रेलर, डंपर, बसों की निगरानी आसान होगी
- परिवहन मुख्यालय में निगरानी के लिए बैक एंड ऑफिस पहले ही बन चुका
- खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर खासतौर पर निगरानी रखी जाएगी
- अभी खान विभाग के ओवरलोड वाहनों का डेटा मिलता है परिवहन विभाग को
- ITMS सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसे ओवरलोड वाहनों के ऑटोमेटिक होते हैं चालान
- लेकिन अब ऐसे वाहनों का परिवहन उड़नदस्ते भी चालान करेंगे

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सम्बंधित डीटीओ के मोबाइल पर मिलेगी लोकेशन
दरअसल सभी वाहनों में VLTD डिवाइस लगने के बाद खान विभाग अपने वाहनों की लोकेशन का डेटा परिवहन विभाग के साथ साझा करेगा. ऐसे में जो भी वाहन ओवरलोड खनिज लेकर निकलेंगे, उसकी सूचना तुरंत ही परिवहन विभाग के सम्बंधित डीटीओ के मोबाइल पर रहेगी. जिला परिवहन अधिकारी अपने स्तर से उड़नदस्तों को सूचना देकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करवाएंगे. इस कार्रवाई को लेकर परिवहन विभाग के आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा लगातार माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं.

हादसों में कमी कैसे होगी ?
- ओवरलोड वाहनों पर परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर नियमित कार्रवाई होगी
- अभी ज्यादातर एक्सीडेंट ओवरलोड वाहनों के इम्बैलेंस होने से होते हैं
- ऐसे में ओवरलोडिंग कम होने पर विभाग को हादसों में कमी की उम्मीद
- यदि कोई वाहन एक्सीडेंट कर घटनास्थल से बचकर भागेगा
- तो VLTD से लोकेशन से हादसे वाले वाहन को ट्रैक किया जा सकेगा
- सभी तरह के यात्री वाहनों और अन्य भारी वाहनों पर भी कार्रवाई आसान होगी

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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