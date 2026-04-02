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राजस्थान माइंस विभाग ने तोड़ा रिकॉर्ड, राजस्व 10 हजार करोड़ पार

Rajasthan News: राजस्थान के माइंस विभाग ने 13% विकास के साथ 10,394 करोड़ रुपए राजस्व संग्रहित कर नया रिकॉर्ड बनाया. मार्च में अकेले 1,506 करोड़ का संग्रह. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में विभाग ने लगातार लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByKashi Ram
Published:Apr 02, 2026, 04:58 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 04:58 PM IST

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राजस्थान माइंस विभाग ने तोड़ा रिकॉर्ड, राजस्व 10 हजार करोड़ पार

Rajasthan Mines Department Record: राजस्थान सरकार के माइंस विभाग ने राजस्व संग्रहण में नया रिकॉर्ड बनाया है. 13 प्रतिशत विकास दर के साथ 10394 करोड़ से अधिक राजस्व संग्रहित किया गया है. माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्व अर्जन का कीर्तिमान स्थापित किया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं माइंस विभाग के मंत्री भी हैं. वे नियमित समीक्षा के माध्यम से माइनिंग सेक्टर को लगातार नई दिशा दे रहे हैं.

एसीएस अपर्णा अरोरा ने आज खान विभाग के राजस्व आंकड़ों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि गत वित्तीय वर्ष से 1163.73 करोड़ रुपए अधिक राजस्व जमा हुआ है. 10 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व संग्रहण का आंकड़ा पहली बार पार किया गया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने कहा कि विभाग की यह उपलब्धि नियमित मॉनिटरिंग, संभावित राजस्व अर्जन के क्षेत्रों पर फोकस करने, समन्वित प्रयासों और टीम भावना से संभव हो पाई है. उन्होंने विभाग के उच्च स्तर से लेकर फील्ड स्तर तक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए पीठ थपथपाई. खान विभाग ने किसी एक माह मार्च में 1506 करोड़ का राजस्व संग्रहण का नया रिकॉर्ड बनाया है.

खान विभाग का राजस्व गणित
- वर्ष 2021-22 में माइंस विभाग का राजस्व था 6394. 89 करोड़
- वर्ष 2022-23 में 7213.14 करोड़, 2023-24 में 7438.92 करोड़
- वर्ष 2024-25 में अधिकतम 9228.21 करोड़ रुपए रहा था राजस्व
- इस बार पिछले वर्ष से 1163.73 करोड़ रुपए अधिक राजस्व हुआ जमा
- लक्ष्यों के विरुद्ध सर्वाधिक उपलब्धि एमई जैसलमेर वेदप्रकाश ने हासिल की
- लक्ष्य की तुलना में 208.99 प्रतिशत राजस्व किया अर्जित
- 8 अधिकारियों ने लक्ष्यों के विरुद्ध 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व जुटाया
- इनमें एमई नागौर जयप्रकाश गोदारा, एमई करौली पुष्पेन्द्र सिंह मीणा,
- एएमई सलूंबर गोविन्द सिंह मीणा, एमई बूंदी सहदेव सहारण,
- एएमई सावर मनोज तंवर, एएमई कोटपूतली अमीचंद दुहरिया,
- एएमई चुरू नौरंग लाल, एमई जोधपुर भगवान सिंह शामिल

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