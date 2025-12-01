BJP प्रदेश कार्यालय में शुरु हुआ मंत्री दरबार, पहले दिन समस्या लेकर पहुंचे 35 से ज्यादा कार्यकर्ता

BJP Hearing News: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार से पार्टी कार्यकर्ता जनसुनवाई की शुरुआत हो गई. पहले दिन 35 से ज्यादा कार्यकर्ता अपनी अपनी समस्याएं लेकर प्रदेश कार्यालय पहुंचे. उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना. अब प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को दो मंत्री और एक पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करेंगे.

प्रदेश में बीजेपी सरकार बनें दो साल का समय होने को है. इस दौरान कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए पार्टी कार्यालय में मंत्री दरबार नहीं लगा. कार्यकर्ता हर जगह पार्टी के मंच पर मंत्रियों के उनकी सुनवाई नहीं करने की बात उठाते रहे हैं. इस बीच पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आवास पर संगठनात्मक बैठक ली तो पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की मांग उठाई. इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक दिसम्बर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक दिसम्बर अर्थात आज से कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू हुई. पहले ही दिन कार्यकर्ता सुनवाई व्यवस्थित नहीं हो पाई.

पहले दिन उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने करीब दो घंटे कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना. इस दौरान कुछ समस्याओं को हाथों हाथ फोन कर निस्तारण किया गया तथा कुछ समस्याओं को संबंधित विभागों को भेजा गया. कार्यकर्ता सुनवाई के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर सप्ताह में तीन दिन मंत्री, विधायक और पदाधिकारी आम जनता से सीधे संवाद करेंगे. उन्होंने कहा, “मंत्री और विधायक जनता के बीच रहते हैं और उनकी समस्याएं सुनना ही हमारी प्राथमिकता है. कई लोग अपनी शिकायतें लेकर आए, जिनमें से कुछ का समाधान तुरंत फोन पर करवाया गया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे प्रदेश कार्यालय आएं ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके.

बीजेपी प्रदेश कार्याल सचिव मुकेश पारीक ने स्पष्ट किया कि यह सुनवाई सिर्फ बीजेपी कार्याकताओं के लिए ही है. पहले ही दिन कार्यकर्ता की तस्दीक करने के बाद ही उन्हें सुनवाई के लिए भेजा गया. अब सुनवाई के लिए जिला अध्यक्षों के मार्फत नाम मांगे जाएंगे ताकि कार्यकर्ता को ही सुनवाई का पूरा मौका मिल सके.

