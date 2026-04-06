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'सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाए, जल्द हो नई भर्ती', SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल

Rajasthan News: राजस्थान में हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होनी चाहिए. ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को जल्द राहत मिलेगी, सर्वे के बाद मुआवजा जारी होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 06, 2026, 08:03 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 08:03 PM IST

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'सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाए, जल्द हो नई भर्ती', SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल

SI Bharti Exam 2021: राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा रद्द 2021 करने के मामले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कोर्ट के फैसले से वो व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं. वो पहले से ही इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे थे. सुप्रीम कोर्ट का फैसले स्वागत योग्य है. मीणा ने कहा कि अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट नही जाना चाहिए. वहीं मीणा ने ओलावृष्टि से फसल खराबे पर कहा कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं, किसानों को जल्द राहत मिलेगी.

प्रदेश में हाईकोर्ट ने दो दिन पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को पूरी तरह रद्द करने का फैसला सुनाया. इस फैसले को लेकर कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, “मैं पहले भी कहता था कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए और अब जब कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं.”. सरकार के इस मामले में अपील किए जाने के सवाल पर मीणा ने कहा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जानी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को जल्द न्याय मिल सके और नई प्रक्रिया शुरू हो सके. इसके लिए उन्होंने सरकार से अपील नहीं करने का आग्रह करने की बात कही. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि परीक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद और शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके चलते यह निर्णय आवश्यक हो गया था. अब सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता के साथ नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करे, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके.

किसानों को मिलेगी राहत
हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को लेकर भी मंत्री किरोड़ीलाल ने बयान दिया. मीणा ने कहा कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं. सर्वे पूरा होने के बाद एसडीआरएफ के मापदंडों के अनुसार जिन किसानों की फसल में 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान पाया जाएगा, उन्हें राहत प्रदान की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट मिलते ही मुआवजे की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी. मीणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वे कार्य में पारदर्शिता और तेजी बरती जाए, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर सहायता मिल सके.

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