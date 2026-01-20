'आंतरिक गुटबाजी को छोड़ मुद्दों पर करें चर्चा', विधानसभा बजट सत्र से पहले मंत्री पटेल का कांग्रेस पर कटाक्ष

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरु होने जा रहा है, वहीं 11 फरवरी को विधानसभा में राज्य का बजट किया जाएगा ! संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई के बाद मीडिया को यह जानकारी दी. पटेल ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि विधानसभा में विपक्ष हमारी ताकत है, लेकिन वह अपनी आंतरिक गुटबाजी को छोड़कर जनता के मुद्दों पर चर्चा करें.

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. इस बार विधानसभा सत्र को दो चरणों में चलाने की योजना है. पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर लगभग 28 फरवरी तक चल सकता है. इस दौरान विधानसभा की करीब 20 बैठकें होने की संभावना है. इसके बाद दूसरा चरण पंचायत चुनाव होने के बाद आयोजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीडियाकर्मियों से बात में यह संकेत दिए. वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार 11 फरवरी संभवतः अपना जन आकांक्षाओं की पूरा करने बजट पेश करेगी. इसके साथ पटेल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार जो कहेगी वही करेगी और वही दिखाएगी. ऐसा बजट नहीं आएगा जिसमें पढ़ने में कुछ और हो और लिखने में कुछ अलग. सरकार पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ जनता के सामने अपना बजट रखेगी. जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट सत्र ऐतिहासिक होगा. घोषणाओं के लिहाज से भी और कार्यप्रणाली के लिहाज से भी. सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा का हर दिन राजस्थान की जनता के लिए उपयोगी साबित हो और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं.

विपक्ष को मंत्री ने दी नसीहत

जोगराम पटेल ने कहा कि सरकार चाहती है कि सदन में गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो. विपक्ष लोकतंत्र की ताकत है और सरकार उसका सम्मान करती है. उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह राजस्थान के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाए. सदन के गौरवपूर्ण पटल का उपयोग सुर्खियों में रहने के बजाय जनउपयोगी और विकास से जुड़े मुद्दों के लिए किया जाना चाहिए. विपक्ष आलोचना करे, सुझाव दे और सवाल करे, लेकिन भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना भी जरूरी है.पटेल ने कहा कि विधानसभा सदन जनता के हितों की आवाज उठाने का मंच है, न कि व्यक्तिगत या अंदरुनी खींचतान निकालने का.

जोधपुर दौरे को लेकर किया कटाक्ष

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जोधपुर दौरे पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब सचिन पायलट जोधपुर दौरे पर थे तो शहर में चारों तरफ उनके बड़े-बड़े होर्डिंग लगे, लेकिन उन होर्डिंग में इस जोधपुर से आने वाले और उनकी पार्टी से तीन बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत की फोटो नहीं थी. इससे यह साफ दिखता है कि कांग्रेस किस तरह से आंतरिक कलह से गुजर रही है. उन्होंने विपक्ष से अपील करी कि आपसी खींचतान को लेकर अपनी खीज आम जनता की ओर न मोड़ें, बल्कि राजस्थान के समग्र विकास पर चर्चा करें.

तबादलों के आवेदन के साथ ही 50 परिवेदना

उधर, भाजपा मुख्यालय पर मंगलवार को संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कार्यकर्ता सुनवाई की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 50 से अधिक परिवेदना आई. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई की गई है. कुछ तबादलों को लेकर तो, कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर परिवेदना आई है. इनमें से ज्यादातर मामलों को मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देखकर सुलझा दिया है. कुछ मामले को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

