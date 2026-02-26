सड़क पर उतरे मंत्री राठौड़, बच्चों के साथ मिलकर लोगों को बताए ट्रैफिक रूल्स

Rajyavardhan Singh Rathore: कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ट्रैफिक सेंस को लेकर खुद सड़कों पर उतरे और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया. शहर के प्रमुख ट्रैफिक सिग्नलों पर खड़े होकर उन्होंने सिविल सेंस और सड़क सुरक्षा के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी. मंत्री राठौड़ ने बच्चों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने जैसे बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी नियमों की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने वाहन चालकों से भी अपील की कि वे यातायात संकेतों का पालन करें और जल्दबाज़ी में अपनी तथा दूसरों की जान जोखिम में न डाले.

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यदि स्कूली स्तर पर ही बच्चों को यातायात के नियमों की सही शिक्षा दी जाए तो भविष्य में ट्रैफिक व्यवस्था स्वतः ही बेहतर हो सकती है. उन्होंने कहा कि बच्चे समाज के सबसे प्रभावी संदेशवाहक होते हैं और वे अपने घर-परिवार में भी नियमों के पालन के लिए प्रेरित कर सकते हैं.

इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य केवल नियम बताना नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित करना है. मंत्री ने कहा कि सुरक्षित यातायात एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें बच्चों की भागीदारी से बड़ा सकारात्मक संदेश जाएगा. अभियान के दौरान आमजन ने भी पहल की सराहना की और नियमों के पालन का संकल्प लिया.

राजनेताओं का काम विधानसभा में या मंचों पर भाषण देना ही नहीं बल्कि आगामी पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन मेंटोर बना है- कर्नल राज्यवर्धन सिंह. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज युवाओं व आमजन को ट्रैफिक सेंस सीखने के लिए सड़कों पर उतरे शहर के प्रमुख सिगनलों पर स्कूली बच्चों के साथ उन्होंने आमजन से भी ट्रैफिक रूल्स पालन की अपील की. वहीं स्कूली बच्चों के साथ उन्होंने लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए जागरूक भी किया.

इस दौरान मंत्री राठौड़ ने कहा कि स्कूली बच्चों ने आज सड़कों पर उतरकर देखा कि किस तरह लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाह होते हैं, जिनसे की बड़े हादसे होते हैं. तो आज खुद भी इन्होंने लोगों को ट्रैफिक रूल्स सीखने का प्रयास किया. तब इनको समझ में आया कि किस तरह लापरवाही बरतने के नुकसान होते हैं तो आगामी समय में यह बच्चे खुद भी और अपने परिजनों व साथियों को भी ट्रैफिक रूल्स के लिए जागरूक करेंगे. इसके साथ-साथ अपने स्कूल कॉलेज में भी अपने साथियों को यातायात नियमों के लिए जागरूक करेंगे और साथ ही ट्रैफिक पुलिस जो दिन-रात धूप व बारिश में खड़ी होकर लोगों को यातायात नियमों के लिए जागरूक करती है नियमों का पालन करवाती है उनकी समस्याओं को भी यह समझेंगे तो भविष्य का यातायात प्रबंधन अपने आप में एक बड़ा मजबूत होगा.

मंत्री राठौड़ ने कहा कि राजनेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ विधानसभा में या मंचों पर भाषण देना नहीं है बल्कि एक बेहतरीन मेंटोर के रूप में अपनी आगामी पीढ़ी को भी समझदार व संकारी बनाना है.

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज कांग्रेस पर बड़ा निशान साधा. मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि विपक्ष अपना पूरा वजूद खो चुकी है और इसकी मुख्य वजह है पूवर नेतृत्व, नेतृत्व ठीक नहीं होने से कांग्रेस दिशाहीन हो गई है. कोई एक मुद्दा नहीं पकड़ पाए और इसी वजह से वह दिशाहीन हो जाते हैं. एक बात को कितना ट्विस्ट करेंगे.

मंत्री राठौड़ ने कहा कि हम जब कपड़े धोते हैं तो उन्हें निचोड़ते हैं लेकिन एक ही कपड़े को कितना निचोड़ोगे ऐसे ही हालात कुछ कांग्रेस के हैं कि विधानसभा में हम आते हैं चर्चा करने कुछ कानून बना ले अपोजिशन हमसे सवाल करें हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन विपक्ष तो सदन छोड़कर चला जाता है वह अपने आप को प्रभावित नहीं बन पा रहे.

