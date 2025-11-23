BJP प्रदेश कार्यालय में एक दिसंबर से शुरू होगा मंत्री दरबार, तीन दिन हर रोज दो-दो मंत्री करेंगे सुनवाई

Jaipur News: प्रदेश बीजेपी संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अभिनव पहल शुरू की. भजनलाल शर्मा ने इस नई पहल के तहत संभागवार मंडल अध्यक्ष से ऊपर के पदाधिकारियों की बैठक ली. सबसे पहले अजमेर संभाग की बैठक ली और इसके बाद बीकानेर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे. बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी भी मौजूद रहे. बैठक के दौरान कई पदाधिकारियों ने मंत्रियों और अन्य सरकारी दफ्तरों में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने की बात कही. इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई करने की बात कही.

सप्ताह में 3 दिन, हर रोज दो-दो मंत्री करेंगे सुनवाई

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझाव सुने जाएंगे, ताकि ग्राउंड लेवल तक पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके. इसके लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इन तीन दिनों तक हर रोज दो दो मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे. मंत्रियों के साथ ही बीजेपी संगठन का पदाधिकारी भी मौजूद रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए “बूस्टर” की तरह काम करेगी और संगठन को नई ऊर्जा देगी. हालांकि मंत्री दरबार का शिड्यूल क्या रहेगा, इसकी विस्तृत रूप रेखा बनाई जा रही है. सांसद एवं प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के कार्यकर्ता की सुनवाई की सार्थक पहल की है. यह पहल पार्टी कार्यकर्ताओं तक सरकार और संगठन दोनों की सीधी पहुंच सुनिश्चित करेगी, जिससे संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होगा. दो मंत्री हर रोज बैठेंगे सोमवार मंगलवार बुधवार संबंधित विभाग ने संगठन के माध्यम से भेजेंगे .

मुख्यमंत्री ने की मन की बात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लंबे समय बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया है. मुख्यमंत्री आवास में संभागवार हुई बैठक में भजनलाल शर्मा ने मंडल अध्यक्ष और ऊपर के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात की है. संगठन व सरकार के कामकाज के अभिनव प्रयोग को जनता के बीच लेकर जाने के लिए कहा. इसके साथ ही एसआईआर में पात्र मतदाता रहे, अपात्र मतदाता का नाम हटे, इसको लेकर पर्याप्त सहयोग देने के निर्देश दिए. वहीं मुख्यमंत्री ने उनसे क्षेत्र में विकास के बारे में फीड बैक लिया. अग्रवाल कहते हैं कि सीएम के संवाद से आम कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह है, जोश का संचार है और वो जोश के साथ नीचे जाकर कार्य करेंगे.

मुख्यमंत्री की क्लास, बूस्टअप हुए कार्यकर्ता

अजमेर संभाग की बैठक के बाद नागौर जिले के संगठन प्रभारी पुखराज पहाड़िया ने कहा, मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए बैठक ली है. जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष जिले में आने वाले प्रदेश पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने संगठन के रूप में कैसे कार्य किया जाता है, संगठन की मजबूती को लेकर मार्ग दर्शन किया. कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार ही प्रदेश कार्यालय में तीन दिन कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए तय किए गए.

जनसुनवाई शुरू होने के साथ ही हो गई थी बंद

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में करीब छह सात महीने पहले भी कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई शुरू की थी. इसमें मंत्रियों की बेरूखी रही और वो सुनवाई के लिए कार्यालय नहीं आए. इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने ही जनसुनवाई की औपचारिकता पूरी की, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे बंद कर दिया. इसके बाद से कार्यकर्ता लगातार उनकी सुनवाई नहीं होने की बात उठाते रहे हैं.

