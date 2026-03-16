Minister Sumit Godara: राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर आ रही शिकायतों के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा सोमवार को खुद राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंच गए. सचिवालय स्थित हेल्पलाइन सेंटर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सीधे फोन पर परिवादियों से बात की और उनकी समस्याएं सुनीं. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस निर्देश के बाद हुई है, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है. मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का जल्द और प्रभावी निस्तारण किया जाए.

कई जिलों के लोगों से की सीधे बात

निरीक्षण के दौरान मंत्री गोदारा ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के उपभोक्ताओं से फोन पर संवाद किया. इनमें परबतसर (डीडवाना-कुचामन), सीकर, बालोतरा, किशनगढ़ (अजमेर), सिणधरी, साहवा, सूरतगढ़, कोटपुतली-बहरोड़ और केकड़ी के परिवादी शामिल थे. मंत्री ने उनसे उनके क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली और कहा कि राज्य में रसोई गैस की उपलब्धता पर्याप्त है.

गैस एजेंसियों को चेतावनी

मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओटीपी के बिना सिलेंडर डिलीवरी करने पर कार्रवाई की जाए. बुकिंग के 2–3 दिन के भीतर सिलेंडर नहीं पहुंचाने वाली एजेंसियों पर सख्ती की जाए. उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए. साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं से केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवाने का भी आग्रह किया.

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हेल्पलाइन सिस्टम की भी समीक्षा

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की भी विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में लगने वाले औसत समय, लंबित मामलों और संतुष्टि श्रेणियों की जानकारी ली. मंत्री ने निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए तथा परिवादियों से नियमित फीडबैक भी लिया जाए.

अधिकारियों से उन्होंने यह भी कहा कि वे नियमित रूप से हेल्पलाइन सेंटर आकर खुद शिकायतकर्ताओं से बात करें, ताकि समस्याओं का मौके पर समाधान हो सके.

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