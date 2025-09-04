सीकर में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल मामला, मुख्य आरोपी और होटल मैनेजर समेत चार गिरफ्तार

Sikar News: सीकर के दांतारामगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित होटल मैनेजर को भी हिरासत में लिया है.
Trending Photos
Minor Girl Rape in Sikar: सीकर जिले के दांतारामगढ़ में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के जघन्य मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस उपाधीक्षक कैलाश कंवर राठौड़ के नेतृत्व में मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
नाबालिग लड़की का अपहरण
यह मामला तब सामने आया जब 3 अगस्त 2025 को दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया. जानकारी देते हुए डीएसपी कैलाश कंवर राठौड़ ने बताया कि मुख्य आरोपी बीरबल गुर्जर उर्फ बलवीर लड़की को दांता स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, आरोपी ने लड़की के अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया. गहन जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बीरबल गुर्जर उर्फ बलवीर को उसके सहयोगी आर्यन सांई उर्फ राहुल के साथ रानोली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.इस अपराध में शामिल तीसरे आरोपी मनीष सांई को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया. वहीं, इस पूरी वारदात में आरोपियों का सहयोग करने के आरोप में होटल मैनेजर विशाल सिंह चौहान निवासी राजियावास, ब्यावर को भी गिरफ्तार किया गया है.पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा हो सके. पुलिस की इस त्वरित और व्यापक कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!