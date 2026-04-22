/राजस्थान की जयपुर पर मंडराया खतरा, बना अपराधियों का 'सेफ हब'!

Rajasthan News: राजधानी जयपुर में अब अपराध का ट्रेंड बदला है. राजस्थान और प्रदेश से लगते राज्यों के बदमाश एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो रहें हैं, जो हिस्ट्रीशीटर टूरिज्म का ट्रेंड बनकर सामने आया है. दूसरे राज्य के हार्डकोर बदमाश जयपुर में फरारी काटने आ रहे हैं. इस दौरान स्थानीय बदमाश फरारी के दौरान उनके ठहरने से लेके हथियारों तक की व्यवस्था करवा रहे हैं.

फरार और वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जयपुर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया है. इस अभियान के तहत जयपुर पुलिस संदिग्ध इलाकों में दबिश मारती है ताकि अपराधियों में भय हो और आमजन में विश्वास लेकिन इस दौरान बदमाशों का एक ट्रेंड भी देखा जा रहा है, जिसमें दूसरे राज्य के बदमाश फरारी काटने के लिए जयपुर को मुफीद शहर मानकर यहां आ रहे हैं और जयपुर उनका सॉफ्ट टार्गेट बन रहा है.

हिस्ट्रीशीटर टूरिज़्म का ट्रेंड इन दिनों काफी बढ़ा है. राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के बदमाश जयपुर फरारी काटने के लिए आ रहे हैं. जब किसी शहर में बाहरी राज्यों के अपराधी बार-बार आकर अपराध करते हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर आसानी से ठिकाना मिल जाता है, तो इसे अनौपचारिक रूप से 'हिस्ट्रीशीटर टूरिज्म' कहा जा रहा है. जयपुर जैसे बड़े शहर में यह ट्रेंड बढ़ना सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक संकेत है. हालांकि जयपुर पुलिस समय-समय पर एरिया डोमिनेशन जैसे अभियान चलाकर ऐसे बदमाशों को दबोच रही है.

पिछले दिनों राजधानी जयपुर में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया. महिलाओं से छेड़छाड़ और लूट जैसे मामलों में आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर, जेल जाने के बावजूद बार-बार जयपुर लौटकर अपराध करता रहा.

यह मामला सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं, बल्कि 'हिस्ट्रीशीटर टूरिज्म' जैसी नई प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें दूसरे राज्यों के अपराधी जयपुर को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं. उदाहरण के तौर पर जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया आरोपी राहुल जो हाल ही में प्रेगनेंट महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुआ है, इस आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं.

साल 2023 में डकैती के बाद वह पहली बार जयपुर आया, जहां सांगानेर थाना इलाके में लूट की वारदात में पकड़ा गया. जेल से छूटने के बाद वह फिर जयपुर लौट आया और लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा. हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर मामलों के बावजूद आरोपी को शहर में किराए का मकान और नौकरी तक आसानी से मिलती रही. पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की वेरिफिकेशन प्रक्रिया और निगरानी तंत्र पर उठ रहा है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी का पुलिस वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया. किराएदार और कर्मचारियों के सत्यापन में लापरवाही के चलते वह शहर में खुलेआम घूमता रहा. इस मामले में उन लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में है, जिन्होंने आरोपी को किराए पर मकान दिया या नौकरी दी. पुलिस अब ऐसे लोगों की पहचान कर रही है, जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से अपराधियों को शहर में शरण मिल रही है.

अब पुलिस के सामने चुनौती है कि ऐसे अपराधियों की पहचान कर उनकी आवाजाही पर नजर रखी जाए, साथ ही किराएदार और कर्मचारियों के वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू किया जाए. यह मामला साफ करता है कि केवल गिरफ्तारी या जेल भेजना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी और सिस्टम की जवाबदेही तय करना भी उतना ही जरूरी है.