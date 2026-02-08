Zee Rajasthan
Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published: Feb 08, 2026, 04:46 PM IST | Updated: Feb 08, 2026, 04:46 PM IST

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, परकोटे को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास नहीं होने देंगे-MLA बाल मुकुंदाचार्य

Rajasthan News: राजस्थान के चांदपोल परकोटे के पास दरगाह निर्माण के मामले को लेकर बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और परकोटे को खुर्दबुर्द करने का आरोप लगाया. मामले के बाद बालमुकुंदार्चा ने कहा कि जिस प्रकार से चांदपोल परकोटे को नुकसान पहुंचाकर मकबरा या मस्जिद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो गलत है.

चार बाई चार के निर्माण को चार सौ गज में कराना गलत

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के बीस लाख रुपये देकर सब्जी मंडी में चार बाई चार के निर्माण को चार सौ गज में कराना गलत है. परकोटे के तोड़कर पत्थरों को निकालकर सरिय डालकर छत डाली जा रही है, जो सरासर गलत है.

अमीन कागजी जनप्रतिनिधि हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं भी अवैध निर्माण करवा दें. उन्होंने मंडी में सुविधाओं के नाम पर मकबरा बनाने के लिए राशि दी हो, लेकिन गाली- गलौज करना और असंसदीय भाषा बोलना गलत है.

सरकारी जमीन पर कब्जा

विधायक स्वामी बालमुंदाचार्य ने कहा कि यदि निर्माण सही कराया जा रहा है तो नियम पूर्वक कागज के अनुरूप अनुमति के अनुसार, निर्माण किया जा रहा है तो किसने रोका है. सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करन परकोटे को खुर्दबुर्द नहीं करने दिया जाएगा.

अमीन कागजी के कहां से आए कहां के आए के आरोपों को लेकर बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि यह पूरा राजस्थान, भारतवर्ष हमारा है, जहां अतिक्रमण हो रहे हैं तो रोकने का काम हमारा है. सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कतई नहीं करने देंगे.

दरगाह निर्माण को लेकर विवाद गरमाया

बता दें कि चांदपोल इलाके में दरगाह निर्माण को लेकर विवाद गरमाया. कांग्रेस और भाजपा विधायक के समर्थक मौके पर जुटे सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला. भाजपा विधायक बाल मुकुंद्राचार्य ने दरगाह का निर्माण कार्य को अवैध होने का आरोप लगाया. वहीं, कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि कानूनन स्वीकृति लेकर दरगाह का निर्माण करवाया जा रहा है.

