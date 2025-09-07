Zee Rajasthan
कोटपूतली में अतिवृष्टि का जायजा लेने पहुंचे मंत्री विजय सिंह, बोले – किसानों के साथ खड़ी है सरकार

Published: Sep 07, 2025, 04:37 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 04:38 PM IST

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ के जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी ने हाल ही में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

प्रभावितों को शीघ्र सहायता का निर्देश
मंत्री विजय सिंह ने अधिकारियों के साथ फसलों और घरों के नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने कृषि विभाग और राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि खराब हुई फसलों की 'गिरदावरी' (फसल सर्वेक्षण) समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ मिल सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है.

सतर्कता से जनहानि को बचाना
मंत्री ने कहा कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जर्जर और कच्चे मकानों का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने पटवारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से फील्ड में जाकर निगरानी करें. उन्होंने कहा, "हमारी सतर्कता से जनहानि को बचाया जा सकता है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें."

इस दौरान मंत्री ने गोवर्धनपुरा गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया. उन्होंने आंगनबाड़ी के भवन की स्थिति, बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को सभी शिक्षण संस्थानों और जर्जर भवनों की समय-समय पर जांच करने और आवश्यक मरम्मत या शिफ्टिंग का काम करने का निर्देश दिया, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.इस दौरे में उनके साथ कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

