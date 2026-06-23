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लखनऊ हादसे के बाद जयपुर में हड़कंप! 20+ कोचिंग सेंटर सील, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा खुलासा

Rajasthan News: जयपुर में कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, लखनऊ हादसे के बाद 20 से ज्यादा संस्थान सील, फायर सिस्टम, एग्जिट और एनओसी की भारी कमी सामने आई. हजारों छात्रों की जान खतरे में, सिस्टम की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Jun 23, 2026, 07:52 PM|Updated: Jun 23, 2026, 07:52 PM
लखनऊ हादसे के बाद जयपुर में हड़कंप! 20+ कोचिंग सेंटर सील, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा खुलासा
Image Credit: Jaipur Coaching Seized

Jaipur News: अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेज रहे हैं तो एक बार सेंटर पर जाकर जरूर देखें कि यदि आग लगे, जलभराव हो या इसी तरह की अन्य कोई आपदा आए तो बच्चा बिल्डिंग से सुरक्षित निकल सकेगा या नहीं. लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी आग में 14 बच्चों की जिंदगी झुलस गई. कोचिंग सेंटर की जिस लापरवाही ने मासूमों की जान ली, जयपुर में भी कोचिंग के लाक्षागृह मौजूद हैं. राजधानी के कोचिंग सेंटर्स पर हजारों की संख्या में छात्र यहां पहुंचते हैं और असुरक्षित बिल्डिंग में लंबा समय गुजारते हैं. जब इन कोचिंग संस्थाओं पर सुरक्षा की हकीकत जांची गई तो सामने आई ऐसी तस्वीर जिसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए. एडमिशन के लिए लग्जरी ऑफिस, लेकिन बेसमेंट में चल रहीं बच्चों की क्लास में न फायर इंतजाम, न इमरजेंसी रास्ते… कई जगह फायर उपकरण सिर्फ दिखावे के लिए मिले, तो कई जगह वो भी एक्सपायर.

कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा पर बड़ा सवाल
कोचिंग सेंटरों में बच्चे भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन अगर वही जगह उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आज सील लगे दरवाजे बता रहे हैं कि सिस्टम जाग गया है, लेकिन सवाल यह है कि यह नींद पहले क्यों नहीं टूटी. क्योंकि हादसे के बाद कार्रवाई आसान है, हादसा रोकना जिम्मेदारी है. दरअसल माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद में कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं. लाखों रुपए की फीस देकर बच्चे घंटों क्लासरूम में बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. लेकिन इन कोचिंग सेंटरों की चमकदार रिसेप्शन लॉबी और बड़े-बड़े दावों के पीछे सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर डराने वाली है. एडमिशन लेने के लिए आलीशान ऑफिस, बड़े होर्डिंग और सुविधाओं के दावे… लेकिन जहां बच्चे बैठते हैं वहां न पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजाम, न इमरजेंसी एग्जिट, न आपदा से निपटने की तैयारी.

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जयपुर में कार्रवाई, 20 से ज्यादा कोचिंग सील
लखनऊ के अग्निकांड के बाद जयपुर में नगर निगम की टीम ने गोपालपुरा, गुर्जर की थड़ी, रामगढ़ मोड़, झोटवाड़ा इलाके में कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील किया. नगर निगम की कार्रवाई ने कोचिंग कारोबार की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. सवाल यह है कि क्या बच्चों की जिंदगी सिर्फ फीस जमा होने तक ही सुरक्षित है? बेसमेंट में क्लासरूम, संकरी सीढ़ियां, एक ही रास्ते से प्रवेश और निकास… ये हालात किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं. जांच में सामने आया कि कई संस्थानों में फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर मिले, हाइड्रेंट सिस्टम नहीं मिला, होजरील की व्यवस्था नहीं थी, मैन्युअल फायर अलार्म नहीं मिले, फायर पंप और स्प्रिंकलर सिस्टम नदारद मिले. जरूरत के हिसाब से स्मोक डिटेक्टर तक नहीं लगे मिले. इतना ही नहीं, इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी. कई जगह क्षमता से ज्यादा बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठाया जा रहा था.

गोपालपुरा में कोचिंग हब, सुरक्षा पर संकट
जयपुर का गोपालपुरा, त्रिवेणी नगर और गुर्जर की थड़ी इलाका कोचिंग सेंटरों का बड़ा केंद्र है. यहां करीब 75 से ज्यादा कोचिंग संस्थान संचालित हैं. हजारों विद्यार्थी रोजाना इन संस्थानों में पहुंचते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं होने की बात सामने आई है. जो संस्थान एनओसी होने का दावा कर रहे हैं, वहां भी कई जगह फायर सिस्टम की हालत खराब मिली.

सिस्टम पर उठे बड़े सवाल
बड़ा सवाल यह है कि अगर आज कार्रवाई हो रही है तो कल तक इन्हें चलने किसने दिया? मोटी फीस वसूलने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कोचिंग संस्थान बच्चों से लाखों रुपए की फीस लेते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कई जगह सिर्फ कागजी व्यवस्था दिखाई देती है. नगर निगम के विशेष अभियान में 1,250 से ज्यादा इमारतें बिना फायर एनओसी या अधूरी सुरक्षा व्यवस्था के चलती मिलीं, जिनमें कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं. अब सवाल यह भी है कि क्या विभागीय निगरानी समय पर होती है या सिर्फ हादसे के बाद ही कार्रवाई होती है.

हादसे के बाद क्यों जागता है सिस्टम?
फायर एनओसी जारी होने के बाद भी नियमित निरीक्षण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. पहले एनओसी की अवधि एक साल थी, जिसे अब बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है. लेकिन सवाल यह है कि इस दौरान क्या नियमित जांच होती है? हर बार किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन सक्रिय क्यों होता है? क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं?

बड़ा सच और बड़ा सवाल
बहरहाल, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जयपुर में यही भविष्य ऐसे कमरों में बैठकर पढ़ रहा है जहां सुरक्षा का भरोसा सिर्फ कागजों पर नजर आता है. सवाल यह नहीं कि हादसा होगा या नहीं, सवाल यह है कि हादसे के बाद कितने परिवारों के सपने राख होने का इंतजार किया जा रहा है. चमकदार कोचिंग इमारतों के पीछे छिपी यह लापरवाही अब जवाब मांग रही है, क्योंकि एक छोटी सी चूक कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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