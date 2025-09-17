Jaipur Pension Scam: राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना में गिवअप पेंशन अपील का असर देखा जा गया है.इनकम क्राइटेरिया में अपात्र अपनी मर्जी से पेंशन छोड रहे है.आखिरकार पेंशन योजना में कितने अपात्रों की पेंशन बंद हुई.

मंत्री की अपील का असर

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मंत्री की गिवअप अपील का असर दिखाई दे रहा है. 2 हजार अपात्र पेंशनधारियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन छोड दी. इनकम क्राइटेरिया में अपात्रों ने अपनी मर्जी से पेंशन छोड़ दी. दरअसल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने गिवअप की अपील की थी. जिनकी सालाना पारिवारिक आय 48 हजार से ज्यादा है, वे बुजुर्ग, एकल नारी पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. 60 हजार से ज्यादा सालाना आय वाले विशेष योग्यजन पेंशन के पात्र नहीं है. जिनकी आय 48 हजार से ज्यादा हैं, वे बुजुर्ग और एकल नारी पेंशन गिव अप करें. 60 हजार से ज्यादा सालाना आय वाले विशेष योग्यजन पेंशन आगे बढ़कर छोड़ें. इसके अलावा जिनकी उम्र कम होने के बावजूद बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं, वे भी इसे गिव अप करें.

इनकी पेंशन बंद की गई

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने इससे पहले भी अपात्र पेंशनधारियों की पेंशन बंद की है. सामाजिक न्याय विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब साढ़े चार लाख लोग अपात्र होते हुए पेंशन योजना का लाभ उठा रहे थे, जिसमें 1,13,000 राज्य के बाहरी लोग, 6416 कोरोना में मौत हुई व्यक्तियों, 34,444 सरकारी कर्मचारी के परिजन, 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर्स, 4729 सरकारी कर्मचारी खुद ही योजना के लाभार्थी बने. 3210 का जन आधार कार्ड नहीं था. 50 हजार का इनकम का क्राइटेरिया ही नहीं. पेंशन उठाने वालों में 10 हजार से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं, जिनकी आयु 100, 110, 113, 115 या इससे भी ज्यादा बताई गई है. इनकी भी जांच की जा रही है. राजस्थान में बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग राजस्थान में रहकर काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने पेंशन में आवेदन किया था. अभी ऐसे लोगों की पेंशन रोकी गई थी.

राज्य में पेंशनधारियों का आंकड़ा

पेंशनर्स की श्रेणी लाभार्थियों की संख्या

वृद्धजन 59,84,211

दिव्यांगजन 6,42,507

एकल नारी 21,89,336

कृषक वृद्धजन 2,14,233

कुल लाभार्थी 90,30,287

आपको बता दें कि यदि अपात्रों ने पेंशन गिवअप नहीं की तो पेंशनधारियों के खिलाफ सामाजिक न्याय विभाग कार्रवाई करेगा. इसलिए समय रहते अपात्र पेंशनधारी पेंशन योजना से गिवअप कर ले.

