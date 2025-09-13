Zee Rajasthan
Big Breaking: दौसा में मासूमों पर टूटा कहर! स्कूल का खाना बना जहर, 50 से ज्यादा बच्चे बीमार

Rajasthan News: दौसा के चूड़ियावास गांव की उच्च प्राथमिक स्कूल में पौषाहार खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चे फूड पॉयजनिंग का शिकार हो गए. चपाती और आलू की सब्जी खाने के बाद उल्टी-पेट दर्द शुरू हुआ. दो दर्जन बच्चों को नांगल राजावतान अस्पताल में भर्ती कराया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 13, 2025, 01:40 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 01:40 PM IST

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दर्जनों बच्चे फूड पॉयजनिंग का शिकार हो गए. जानकारी के अनुसार चूड़ियावास गांव की उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पौषाहार के तहत चपाती और आलू की सब्जी परोसी गई थी. खाना खाने के तुरंत बाद ही बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. स्थिति बिगड़ने पर करीब दो दर्जन बच्चों को नांगल राजावतान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य बच्चों को भी इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा है. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिजन स्कूल पहुँचे. फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में बच्चों का इलाज जारी है और प्रशासनिक अधिकारी भी मामले की जांच में जुट गए हैं.

खबर अपडेट की जा रही है...

