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93 लाख लोगों ने छोड़ा राशन, 1 करोड़ नए परिवारों की खुली किस्मत! सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक

Rajasthan News: राजस्थान सरकार के 'गिव अप' अभियान से बड़ा बदलाव आया है. करीब 93.48 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जिससे 1 करोड़ 56 हजार 511 नए पात्र लोगों को NFSA से जोड़ा गया. अब इन्हें मुफ्त गेहूं के साथ गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 23, 2026, 08:51 PM|Updated: Jul 23, 2026, 08:51 PM
93 लाख लोगों ने छोड़ा राशन, 1 करोड़ नए परिवारों की खुली किस्मत! सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक
Image Credit: राजस्थान सरकार की "गिव अप" पहल.

Rajasthan Give Up Campaign: राजस्थान सरकार की "गिव अप" पहल ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू हुए इस अभियान के जरिए करीब 93 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जिससे एक करोड़ से ज्यादा नए पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा सका. अब इन लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं के साथ राज्य और केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है.

1 नवंबर 2024 से 'गिव अप' अभियान किया गया था शुरू
एक तरफ लाखों लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुडवाने का इंतजार कर रहे थे. दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जिन्हें सरकारी राशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे योजना का लाभ ले रहे थे. राजस्थान सरकार ने इन्हीं सक्षम लोगों से 'गिव अप' की अपील की. और नतीजा ऐसा आया कि 93 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ दी. अब उसी जगह पर एक करोड़ से ज्यादा नए जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोडकर उन्हे योजना का फायदा मिल रहा हैं. अभियान के तहत करीब 93.48 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का लाभ छोड़ दिया. इससे बनी जगह पर अब 1 करोड़ 56 हजार 511 नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है. प्रदेश में एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में करीब 4.46 करोड़ तक सीमित थी. सीमा पूरी होने के कारण हजारों पात्र परिवार आवेदन के बावजूद योजना से बाहर थे. इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2024 से 'गिव अप' अभियान शुरू किया. करीब तीन महीने बाद 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल दोबारा खोला गया, जिसके बाद 87.60 लाख नए लाभार्थी योजना में शामिल हुए.

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क्या बोले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा?
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि यह प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक है. उनके अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान से यह सुनिश्चित हुआ कि पात्र परिवारों को उनका अधिकार मिल सके. खाद्य सुरक्षा से जुड़े नए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिलेगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ भी मिलेगा. सरकार का कहना है कि यह अभियान केंद्र सरकार के उज्ज्वला 'गिव अप' अभियान की तर्ज पर शुरू किया गया, जिसमें देशभर में 1.16 करोड़ लोगों ने स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ी थी. राजस्थान में पहली बार इसी मॉडल को खाद्य सुरक्षा योजना में लागू किया गया.

बहरहाल, "जब सक्षम लोगों ने एक कदम पीछे लिया, तब लाखों जरूरतमंद परिवारों की थाली में उम्मीद परोसी गई. राजस्थान का 'गिव अप अभियान' सिर्फ योजना नहीं, बल्कि संवेदनशील शासन और सामाजिक भागीदारी की ऐसी मिसाल बन गया, जिसने एक करोड़ से ज्यादा लोगों तक खाद्य सुरक्षा का अधिकार पहुंचाया.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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