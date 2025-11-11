दिल्ली ब्लास्ट का असर! मोती डूंगरी मंदिर की बढ़ाई सुरक्षा, बाजारों में पुलिस तैनात

Jaipur News: दिल्ली में सोमवार शाम को हुए धमाके के बाद राजधानी जयपुर समेत पूरे राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी करते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जयपुर में होटल, धर्मशाला, गेस्टहाउस, बाजार और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई है. खास तौर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है. यहां सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं जो मंदिर के बाहर और आस-पास के इलाके में चौकसी बरत रहे हैं.

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और मुख्य बाजारों में पैदल गश्त बढ़ा दी गई है. संदिग्ध वाहनों, वस्तुओं और व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष निगरानी टीमों को लगाया गया है. शहर की एंट्री पॉइंट्स पर नाकेबंदी कर वाहनों की सख्त जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि होटल, मॉल, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा कर्मी पूरी तत्परता के साथ गश्त करें. लावारिस वस्तु या वाहन मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है. इसके साथ ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को भी सक्रिय कर दिया गया है.

जयपुर के अलावा श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, भरतपुर और कोटा जैसे जिलों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. खासकर सीमावर्ती इलाकों और हाईवे पर पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है.

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस या एटीएस हेल्पलाइन पर दें. साथ ही सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहें. सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि स्थिति गंभीर है और सतर्कता ही फिलहाल सबसे बड़ा बचाव है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-