/बप्पा की शोभायात्रा में रोबोट बने सेवक! ‘कृष्णा’ ने बरसाया जल, ‘सोना’ लाया माला

Jaipur News: आगे हाथी-घोड़े और बैंडबाजा... पीछे देवी-देवताओं की झांकियां और चारों तरफ ‘गणपति बप्पा मोरया’ का जयघोष. लेकिन इस बार प्रथम पूज्य के नगर भ्रमण में एक तस्वीर ऐसी थी, जिसने श्रद्धालुओं को ठिठकने पर मजबूर कर दिया. बप्पा की सेवा में इस बार रोबोट भी नजर आए. एक रोबोट श्रद्धालुओं पर जल का छिड़काव करता चला तो दूसरा गणपति को पहनाने के लिए माला लेकर शोभायात्रा में आगे बढ़ता रहा. ऋषि पंचमी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से निकली 38वीं शोभायात्रा में पहली बार ‘मेक इन इंडिया’ रोबोट शामिल किए गए.

बप्पा की शोभायात्रा में पहली बार रोबोट

फायर फाइटिंग रोबोट ‘कृष्णा’ ने श्रद्धालुओं पर जल का छिड़काव किया, जबकि ह्यूमनॉयड रोबोट ‘सोना’ गणेश प्रतिमा के लिए माला लेकर चला. खास बात यह रही कि दोनों रोबोट जयपुर में ही क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स ने तैयार किए हैं. सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के बीच आधुनिक तकनीक का यह मेल लोगों के लिए नया अनुभव रहा.

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मुख्यमंत्री ने आरती कर रवाना की शोभायात्रा

मोती डूंगरी गणेश मंदिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ और मंदिर महंत पं. कैलाश शर्मा ने आरती कर शोभायात्रा को रवाना किया. जेएलएन मार्ग पहुंचते-पहुंचते शोभायात्रा के साथ 80 से ज्यादा झांकियों का कारवां जुड़ गया. इनमें 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक झांकियां थीं.

सांगानेरी गेट से जौहरी बाजार तक उत्सव का माहौल

सांगानेरी गेट से जौहरी बाजार तक पहुंचते ही माहौल उत्सव में बदल गया. मार्ग पर करीब हर 100 मीटर पर स्वागत मंच बनाए गए थे. कहीं आरती हुई तो कहीं छतों और बरामदों से पुष्प वर्षा की गई. झांकियों में गणपति के अलग-अलग स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे.

अलग-अलग स्वरूपों में नजर आए गणपति

पृथ्वी पर नृत्य करते गणेशजी, पिता शिव की पीठ पर खेलते बाल गणेश, नीले घोड़े पर सवार गणपति और शेषनाग पर नृत्य करते बप्पा के स्वरूप दिखाई दिए. रिद्धि-सिद्धि के साथ घूमर नृत्य की झांकी ने भी राजस्थानी रंग बिखेरा.

देवी-देवताओं के साथ नगर भ्रमण पर निकले बप्पा

गणेश चतुर्थी पर मंदिर में दर्शन देने के बाद ऋषि पंचमी पर प्रथम पूज्य पिता शिव, मां पार्वती, पत्नी रिद्धि-सिद्धि और पुत्र शुभ-लाभ सहित देवी-देवताओं के साथ नगर भ्रमण पर निकले. बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान चौराहा और ब्रह्मपुरी की ओर बढ़ते हुए श्रद्धालुओं का हुजूम बढ़ता गया. जगह-जगह प्रसाद वितरण हुआ.

देर रात गढ़ गणेश मंदिर पहुंची शोभायात्रा

देर रात शोभायात्रा गढ़ गणेश मंदिर पहुंची, जहां महंत प्रदीप औदीच्य ने आरती की. हाथी-घोड़े, बैंडबाजे, देवी-देवताओं की झांकियां और उनके बीच चलता ह्यूमनॉयड रोबोट इस बार गणपति के नगर भ्रमण की यही सबसे अलग तस्वीर रही. छोटीकाशी की पुरानी परंपरा में जयपुर की नई तकनीक जुड़ी तो बप्पा की 38वीं शोभायात्रा आस्था के साथ इनोवेशन का भी कारवां बन गई.