Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बप्पा की शोभायात्रा में रोबोट बने सेवक! ‘कृष्णा’ ने बरसाया जल, ‘सोना’ लाया माला

बप्पा की शोभायात्रा में रोबोट बने सेवक! ‘कृष्णा’ ने बरसाया जल, ‘सोना’ लाया माला

Rajasthan News: जयपुर में ऋषि पंचमी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से निकली 38वीं शोभायात्रा में पहली बार रोबोट शामिल हुए. फायर फाइटिंग रोबोट ‘कृष्णा’ ने जल का छिड़काव किया, जबकि ह्यूमनॉयड ‘सोना’ माला लेकर चला. दोनों जयपुर में बने हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 15, 2026, 10:35 PM IST | Updated:Sep 15, 2026, 10:35 PM IST
बप्पा की शोभायात्रा में रोबोट बने सेवक! ‘कृष्णा’ ने बरसाया जल, ‘सोना’ लाया माला
Image Credit: जयपुर में ऋषि पंचमी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से निकली 38वीं शोभायात्रा में पहली बार रोबोट शामिल हुए.

Jaipur News: आगे हाथी-घोड़े और बैंडबाजा... पीछे देवी-देवताओं की झांकियां और चारों तरफ ‘गणपति बप्पा मोरया’ का जयघोष. लेकिन इस बार प्रथम पूज्य के नगर भ्रमण में एक तस्वीर ऐसी थी, जिसने श्रद्धालुओं को ठिठकने पर मजबूर कर दिया. बप्पा की सेवा में इस बार रोबोट भी नजर आए. एक रोबोट श्रद्धालुओं पर जल का छिड़काव करता चला तो दूसरा गणपति को पहनाने के लिए माला लेकर शोभायात्रा में आगे बढ़ता रहा. ऋषि पंचमी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से निकली 38वीं शोभायात्रा में पहली बार ‘मेक इन इंडिया’ रोबोट शामिल किए गए.

बप्पा की शोभायात्रा में पहली बार रोबोट
फायर फाइटिंग रोबोट ‘कृष्णा’ ने श्रद्धालुओं पर जल का छिड़काव किया, जबकि ह्यूमनॉयड रोबोट ‘सोना’ गणेश प्रतिमा के लिए माला लेकर चला. खास बात यह रही कि दोनों रोबोट जयपुर में ही क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स ने तैयार किए हैं. सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के बीच आधुनिक तकनीक का यह मेल लोगों के लिए नया अनुभव रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने आरती कर रवाना की शोभायात्रा
मोती डूंगरी गणेश मंदिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ और मंदिर महंत पं. कैलाश शर्मा ने आरती कर शोभायात्रा को रवाना किया. जेएलएन मार्ग पहुंचते-पहुंचते शोभायात्रा के साथ 80 से ज्यादा झांकियों का कारवां जुड़ गया. इनमें 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक झांकियां थीं.

सांगानेरी गेट से जौहरी बाजार तक उत्सव का माहौल
सांगानेरी गेट से जौहरी बाजार तक पहुंचते ही माहौल उत्सव में बदल गया. मार्ग पर करीब हर 100 मीटर पर स्वागत मंच बनाए गए थे. कहीं आरती हुई तो कहीं छतों और बरामदों से पुष्प वर्षा की गई. झांकियों में गणपति के अलग-अलग स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे.

अलग-अलग स्वरूपों में नजर आए गणपति
पृथ्वी पर नृत्य करते गणेशजी, पिता शिव की पीठ पर खेलते बाल गणेश, नीले घोड़े पर सवार गणपति और शेषनाग पर नृत्य करते बप्पा के स्वरूप दिखाई दिए. रिद्धि-सिद्धि के साथ घूमर नृत्य की झांकी ने भी राजस्थानी रंग बिखेरा.

देवी-देवताओं के साथ नगर भ्रमण पर निकले बप्पा
गणेश चतुर्थी पर मंदिर में दर्शन देने के बाद ऋषि पंचमी पर प्रथम पूज्य पिता शिव, मां पार्वती, पत्नी रिद्धि-सिद्धि और पुत्र शुभ-लाभ सहित देवी-देवताओं के साथ नगर भ्रमण पर निकले. बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान चौराहा और ब्रह्मपुरी की ओर बढ़ते हुए श्रद्धालुओं का हुजूम बढ़ता गया. जगह-जगह प्रसाद वितरण हुआ.

देर रात गढ़ गणेश मंदिर पहुंची शोभायात्रा
देर रात शोभायात्रा गढ़ गणेश मंदिर पहुंची, जहां महंत प्रदीप औदीच्य ने आरती की. हाथी-घोड़े, बैंडबाजे, देवी-देवताओं की झांकियां और उनके बीच चलता ह्यूमनॉयड रोबोट इस बार गणपति के नगर भ्रमण की यही सबसे अलग तस्वीर रही. छोटीकाशी की पुरानी परंपरा में जयपुर की नई तकनीक जुड़ी तो बप्पा की 38वीं शोभायात्रा आस्था के साथ इनोवेशन का भी कारवां बन गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? अब आपके घर के पास ही होंगी 14 फ्री जांचें और 121 दवाएं, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदली प्रदेश की तस्वीर

गेंदा बाबा मंदिर में तोड़फोड़! मूर्ति और घंटा चोरी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर, जहां होती है तीन आंखों वाले गणेश जी की पूजा

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan News
Jaipur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बप्पा की शोभायात्रा में रोबोट बने सेवक! ‘कृष्णा’ ने बरसाया जल, ‘सोना’ लाया माला
2
3
4
5