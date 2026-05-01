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अब नौकरी के लिए विदेश जाने का सपना होगा पूरा! राजस्थान में 5 भाषाओं का ‘जॉब गेमचेंजर’ प्लान लॉन्च

Rajasthan News: जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में विदेशी भाषा एवं संचार कौशल कार्यक्रम के तहत MoU हुआ. 5 भाषाएं (जर्मन, जापानी, फ्रेंच, रूसी, कोरियन) सिखाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा. CM व केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDinesh Tiwari
Published: May 01, 2026, 05:35 PM|Updated: May 01, 2026, 05:35 PM
अब नौकरी के लिए विदेश जाने का सपना होगा पूरा! राजस्थान में 5 भाषाओं का ‘जॉब गेमचेंजर’ प्लान लॉन्च
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Jaipur Foreign Language MOU Signed: राजस्थान में युवाओं को वैश्विक स्तर पर अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में “विदेशी भाषा एवं संचार कौशल कार्यक्रम” के तहत महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, केके विश्नोई सहित कई मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास मौजूद रहे.

इस अवसर पर राज्य सरकार ने अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया. इसके तहत प्रदेश के युवाओं को जर्मन, जापानी, फ्रेंच, रूसी, कोरियन सहित कुल 5 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें देश-विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि यह एमओयू प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा. उन्होंने जोर दिया कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचारों पर काम कर रही है और विदेशी भाषा कौशल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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इस दौरान विद्यसी एजुकेशन कंपनी से राजस्थान सरकार ने एमओयू किया. विद्यसी कंपनी के फाउंडर एवं सीईओ करुण कंदोई ने बताया कि राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया गया है जिसमें हम हर जिला स्तर पर सेमिनार आयोजित करेंगे और हर ग्राम पंचायत स्तर पर करीब 5 लाख गांव में एंटरप्रेन्योर नियुक्त करेंगे जो की ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को विदेश शिक्षा के लिए लैंग्वेज सिलेक्शन में मदद करेगा और उन्हें विदेश में शिक्षा लेने के लिए आने वाली भाषा की दिक्कत के समाधान की भी पूरी जानकारी देगा. इसको लेकर आज राजस्थान सरकार के साथ हमारा MOU हुआ है यह युवाओं के विदेश शिक्षा के क्षेत्र में व युवाओं के उज्जवल भविष्य लिए मिल का पत्थर साबित होगा साबित होगा.

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में विदेशी भाषाओं का ज्ञान बेहद जरूरी हो गया है. चौधरी ने कहा कि स्थानीय भाषा के महत्व को भी रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली में संतुलन आवश्यक है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज के समय में विदेशी भाषा सीखना विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है. उन्होंने बताया कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कोरिया और जापान में युवाओं की मांग को देखते हुए यह पहल शुरू करने का विचार आया.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, ऐसे में भाषा कौशल युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ सकता है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे विदेशी भाषाएं सीखकर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाएं.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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