/राजस्थान में पानी बचाने की मेगा प्लानिंग! 988 करोड़ की फंडिंग से बदलेंगे गांवों के हालात

राज्य चुनें
Rajasthan News: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत जल संरक्षण कार्यों के लिए 688.28 करोड़ रुपये जारी किए. दूसरे चरण में 488.28 करोड़ व तीसरे चरण में 200 करोड़ स्वीकृत हुए. अब तक कुल 988.28 करोड़ जारी कर प्रदेश में भू-जल संवर्धन को गति दी गई.
Chief Minister Water Self-Reliance Campaign 2.0: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत जल संरक्षण और भू-जल संवर्धन कार्यों को गति देने के लिए 688.28 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की हैं. अभियान के दूसरे चरण के लिए जल संरक्षण उपकर निधि से 488.28 करोड़ रुपये तथा तृतीय चरण के लिए राज्य निधि प्रावधान से 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर जारी की गई है.
अब तक कुल 988.28 करोड़ रुपये जारी
जल ग्रहण विकास, भू-संरक्षण विभाग की निदेशक, पदेन विशिष्ट सचिव कल्पना अग्रवाल ने बताया कि जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत प्रदेशभर में जल संरक्षण, जलग्रहण विकास, भू-संरक्षण जल संवर्धन से जुड़े कार्यों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा 688.28 करोड़ की राशि जारी कर अभियान को नई गति दी गई है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के द्वितीय चरण के लिए इससे पूर्व भी 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा अभियान के तहत अब तक विभिन्न चरणों में 988.28 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. अभियान के द्वितीय चरण के लिए अब अतिरिक्त 488.28 करोड़ रुपये जारी होने से अभियान को और अधिक मजबूती मिलेगी. यह राशि Water Conservation Cess Committee की स्वीकृति के बाद जारी की गई है. राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस निधि से किए गए कार्यों का अलग लेखा रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तृतीय चरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर 33 जिलों के परियोजना प्रबंधकों के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं.
नवगठित जिलों को भी मिलेगा लाभ
जारी स्वीकृतियों में नवगठित जिलों के लिए उपयोग की जाने वाली राशि भी शामिल की गई है. इन जिलों की राशि पूर्ववत पुराने जिलों के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिससे नवगठित जिलों में भी जल संरक्षण कार्यों को गति मिल सकेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!