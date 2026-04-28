/Rajasthan News: राजस्थान के पशुपालकों को बड़ा तोहफा! 2 पशुओं पर ₹80,000 का फ्री बीमा, जानें पूरी डिटेल

Mukhyamantri Kamdhenu Pashu Bima Yojana 2026:राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों की खुशहाली को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2026 एक मील का पत्थर साबित हो रही है. इस योजना के तहत दुधारू पशुओं की अकाल मृत्यु होने पर पशुपालकों को होने वाले भारी आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार स्वयं करेगी.

योजना की बड़ी बातें

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि पशुपालकों को बीमा के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा (प्रीमियम) नहीं देना है. बता दें कि प्रति परिवार अधिकतम दो दुधारू पशुओं (गाय या भैंस) का बीमा किया जा सकता है. प्रत्येक पशु के लिए ₹40,000 तक की बीमा राशि निर्धारित है. यानी एक परिवार को कुल ₹80,000 तक का सुरक्षा कवर मिल रहा है. इस योजना में अब देशी/संकर गाय और भैंस के साथ-साथ भेड़-बकरी और ऊँटनी को भी शामिल किया गया है.

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पात्रता और जरूरी शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. कि जनआधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है. राजस्थान के जनआधार धारक परिवार, लखपति दीदी पशुपालक और गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक इसके पात्र हैं. पशु के कान में विभाग द्वारा 'टैग' लगा होना चाहिए. बिना टैग वाले पशु का बीमा मान्य नहीं होगा. यदि पशु का पहले से किसी अन्य योजना में बीमा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा.

आवेदन (कैसे मिलेगा लाभ?)

पशुपालकों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है. आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या आधिकारिक पोर्टल mmpby.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. साठ ही आवेदन के लिए केवल जनआधार कार्ड और पशु की टैगिंग की जानकारी आवश्यक है. पशु की आकस्मिक मृत्यु होने पर, विभाग को सूचना देकर निर्धारित प्रक्रिया के बाद ₹40,000 तक की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त की जा सकती है.