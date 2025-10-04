Zee Rajasthan
जयपुर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा, मृत बच्चे की आंखें परिवार की सहमति से दान की गईं, जानें पूरी सच्चाई!

Rajasthan News: जयपुर में 10 वर्षीय समर मीणा की मौत के दो साल बाद परिवार ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति उसकी आंखें निकाल ली गईं. जांच में सामने आया कि नेत्रदान के लिए परिवार की सहमति थी. अब पुलिस जांच करेगी कि यह सच में सहमति थी या कोई बड़ी गड़बड़ी.

Published: Oct 04, 2025, 05:35 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 05:35 PM IST

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसी खबर आई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है.ये मामला है करौली जिले के टोडाभीम इलाके में रहने वाले 10 वर्षीय मासूम समर मीणा का. दो साल पहले समर की मौत सिर पर लोहे की चादर गिरने से हुई, लेकिन अब दो साल बाद परिजनों ने जयपुर के एसएमएस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उनके बच्चे की आंखें बिना उनकी जानकारी के निकाल ली गई. लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

लोहे की चादर सिर पर गिरने से हुई थी मृत्यु
पुलिस को मिली शिकायत में लिखा है कि समर अपने दोस्तों के साथ घर के पास खेल रहा था, तभी अचानक एक भारी लोहे की चादर ऊपर से आकर उसके सिर पर गिर पड़ी. हादसे के बाद परिवार ने उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया. लेकिन जयपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई. पिता किरोड़ीलाल मीना अपने बेटे का शव लेकर गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी गांव के परिचित मदनमोहन का फोन आया. उसने कहा कि बच्चा शायद अभी जिंदा है और जयपुर के बड़े डॉक्टर उसे बचा सकते हैं.

पुलिस जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच
पिता के मन में फिर से उम्मीद जागी और वे बेटे के शव के साथ जयपुर लौट आए. लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद जब अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, तो परिवार के लोगों ने देखा कि बच्चे की दोनों आंखें गायब हैं. जब इस बारे में मदनमोहन से पूछा गया, तो उसने कहा कि उसने बच्चे की आंखों का दान कर दिया है. लेकिन इस प्रक्रिया में न तो परिवार की अनुमति ली गई थी, और न ही किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था.लेकिन पुलिस जांच में पता चला है कि बच्चे के नेत्रदान को लेकर सहमति पत्र सामने आया है जिसमें बच्चे के परिजनों की सहमति थी.

एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने भी जांच की शुरू
इस मामले पर एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है. एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ सुशील भाटी का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर अस्पताल प्रशासन ने जांच की है. हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक परिवार की ओर से नेत्रदान के लिए सहमति दी गई थी, जिसके बाद प्रक्रिया पूरी की गई. हालांकि पुलिस जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. सवाल अब यह है कि बिना परिवार की अनुमति की क्या वाकई में बच्चे का नेत्रदान हुआ या फिर महज पूरा मामला आपसी गफलत का है.

