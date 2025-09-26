जयपुर नगर निगम में बवाल! GST पर बहस से पहले ही मोदी बनाम वोट चोर के नारे से हंगामा

Jaipur Nagar Nigam Meeting: राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की आठवीं साधारण सभा की बैठक राजनीतिक जंग का अखाड़ा बन गई. जीएसटी रिफॉर्म्स और वन नेशन-वन इलेक्शन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा शुरू होने से पहले ही सदन में सत्ता और विपक्ष आमने-सामने हो गए. कांग्रेस पार्षद टेबलों पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे तो भाजपा पार्षद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आवाज़ बुलंद करते दिखे. हंगामे की स्थिति इतनी बिगड़ी कि बैठक को महज दो घंटे में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा.

एजेंडे पर चर्चा से ज्यादा हुआ शोर-शराबा

नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की 8वीं बैठक एजेंडे पर चर्चा करने से ज्यादा राजनीति के शोर-शराबे में डूब गई. बैठक का मूल एजेंडा जीएसटी रिफॉर्म्स और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े विषय थे, लेकिन दोनों पर गंभीर विमर्श के बजाय सत्तापक्ष और विपक्ष ने सदन को अखाड़े में बदल दिया. कांग्रेसी पार्षदों ने टेबलों पर चढकर पोस्टर लहराकर सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया. नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने सदन में कहा कि नगर निगम का मंच शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर बहस करने के लिए है, न कि जीएसटी जैसे राष्ट्रीय विषयों पर. चौधरी ने तंज कसते हुए कहा जीएसटी पर चर्चा करनी है तो पार्क में कर लीजिए. सदन में शहर की समस्याओं पर बात कीजिए. उनके बयान के बाद भाजपा पार्षद मोदी के समर्थन में नारेबाजी करने लगे. जवाब में कांग्रेस पार्षदों ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे लगाए और तख्तियां लहराते हुए टेबल-कुर्सियों पर चढ़ गए. हंगामे को देखकर सदन की कार्यवाही को दस मिनट के लिए स्थगित करना पडा. सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो भाजपा पार्षदों को क्रमवार बोलने का मौका मिला. लेकिन कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा. इसी दौरान कांग्रेस पार्षद करण शर्मा ने गुस्से में प्रस्ताव की प्रति फाड़ दी और सदन से बाहर निकल गए. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा बहस के मंच को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है.

एक-दूसरे के खिलाफ दिखाए पोस्टर

नगर निगम की बैठक में जिस तरह "मोदी समर्थक नारे बनाम वोट चोर गद्दी छोड पोस्टर" टकराए, उसने यह साफ कर दिया है कि जयपुर की स्थानीय राजनीति भी अब पूरी तरह राष्ट्रीय सियासत के रंग में रंग चुकी है. नतीजा सड़कों, सफाई, लाइट और पानी जैसे असल मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ते जा रहे हैं. नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर ने हंगामे के बाद विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सात बैठकों में विकास कार्यों पर कोई ठोस चर्चा नहीं की. "सड़क, लाइट और वार्डों के विकास के लिए बजट दिया गया है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है. नगर निगम की मर्यादा को तार-तार किया गया है और अर्मायित भाषा का इस्तेमाल किया गया है. विपक्ष ने कभी अपने वार्डों की सुध तक नहीं ली. आज भी मौका दिया गया, पर उन्होंने सदन की मर्यादा तोड़ी.

राष्ट्रीय मुद्दों पर हुए बहस

बहरहाल, यह बैठक इस बात की ताज़ा मिसाल है कि नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों में भी अब बहस का केंद्र विकास कार्यों से खिसककर सीधे राष्ट्रीय राजनीति पर टिक गया है. जीएसटी रिफॉर्म और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे स्थानीय पार्षदों की ज़मीन से जुड़े नहीं माने जाते. विपक्ष इस एजेंडे को "राजनीतिक प्रोपेगेंडा" बताकर शहर के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था. वहीं सत्तापक्ष विपक्ष पर विकास से भागने और केवल हंगामा करने का आरोप जड़ रहा है.

