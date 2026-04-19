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Rajasthan News: नाहरगढ़ में शावकों को मां का अहसास देने के लिए बनाई गई डमी टाइग्रेस,अमेरिका से आया स्पेशल दूध

Rajasthan News: जयपुर टाइगर सफारी में टाइग्रेस भक्ति द्वारा छोड़े गए दो शावकों को बचाने के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 'जिंदगी की जंग' जारी है. डॉक्टर्स डमी टाइग्रेस और अमेरिका से मंगवाए दूध के जरिए उन्हें जीवनदान देने की कोशिश में जुटे हैं.

Edited byArti PatelReported byAshish chauhan
Published: Apr 19, 2026, 05:27 PM|Updated: Apr 19, 2026, 05:27 PM
Rajasthan News: नाहरगढ़ में शावकों को मां का अहसास देने के लिए बनाई गई डमी टाइग्रेस,अमेरिका से आया स्पेशल दूध
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Nahargarh Biological Park: जयपुर-जयपुर की टाइगर सफारी में पहली बार टाइग्रेस ने दो शावकों को जन्म दिया.लेकिन अभी दोनों मादा शावक मुश्किल दौर से गुजर रही है.मां से अलग होने के बाद दोनों शावकों को डमी टाइग्रेस से मां का अहसास करवाया जा रहा है.शावकों को अमेरिका का स्पेशल दूध पिलाया जा रहा है.आखिरकार जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स कैसे शावकों के लिए असली परीक्षा के गुजर रहे है.

पहली बार टाइगर सफारी में खुशखबरी
जयपुर में पहली बार टाइगर सफारी में खुशखबरी सामने आई है.भक्ति नाम की टाइग्रेस ने दो शावकों को जन्म दिया.अभी दोनों शावक जिंदगी और मौत की जंग लड रहे है.जन्म के बाद से ही मां ने दोनों शावकों को अपने से अलग कर दिया.जिसके बाद अब वन विभाग के डॉक्टर्स नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में दोनों को इलाज कर रहे है.शावकों को बचाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है.डॉक्टर्स ने टाइग्रेस भक्ति की 11 घंटे तक निगरानी की,लेकिन मां शावकों के करीब नहीं आई तो चिकित्सकों को अपना इलाज शुरू करना पड़ा.दोनों शावकों को टाइग्रेस की डमी से मां का अहसास करवाया जा रहा है.अमेरिका से मंगवाया स्पेशल दूध पिलाया जा रहा है. डॉ अरविंद माथुर के नेतृत्व में शावकों का इलाज किया जा रहा है.72 घंटे दोनों शावकों के लिए मुश्किल भरा समय है.

स्कंधी और भीम पर सफल प्रयोग
इससे पहले भीम और स्कंधी दोनों शावकों का भी कुछ इसी तरह का हाल हुआ था,जब दोनों शावकों को मां ने अलग किया था.सफेद बाघ भीम और गोल्डन बाघिन दोनों भाई बहन जब जिंदगी और मौत के बीच लड रही थी तब उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी टीम ने कई प्रयोग किए.दोनों के लिए डमी टाइग्रेस से मां का अहसास करवाया.अस्पताल में मां रानी की तरह डमी टाइग्रेस रखी,इसमें रानी के टॉयलेट का स्पे किया गया,ताकि दोनों शावकों को मां का अहसास हो सके.5 महीने अस्पताल में रखने के बाद उन्हें बायोलॉजिकल पार्क लाया गया.इसके कई महीने बाद उन्हें डिस्प्ले में रखा गया.अब दोनो भाई बहन खुले जंगल में आजाद हो गए.

रिसर्च में दावा,पहली बार में दिक्कत
रिसर्च में दावा किया गया है कि टाइग्रेस के पहली बार मां बनने के बाद वो तुरंत ही शावकों से अलग होती है.अभी शावकों को 4-4 घंटे से दूध पिलाया रहे है.उनका वेट लिया जा रहा है.अभी डमी टाइग्रेस को पिंजरे से दूर रखा जा रहा है.कुछ समय बाद शावकों को डमी के नजदीक लाया जाएगा.

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Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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