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राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज और सरकारी संस्थानों के बदलेंगे नाम, जानें किसके नाम पर होंगे नए नामकरण

Rajasthan News: राजस्थान में कई सरकारी मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के नाम बदलने की तैयारी है. हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पाली और अलवर मेडिकल कॉलेज समेत कई संस्थानों को ऐतिहासिक महापुरुषों और वीर विभूतियों के नाम दिए जाएंगे. मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Jul 21, 2026, 08:24 PM|Updated: Jul 21, 2026, 08:24 PM
राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज और सरकारी संस्थानों के बदलेंगे नाम, जानें किसके नाम पर होंगे नए नामकरण
Image Credit: राजस्थान में कई सरकारी मेडिकल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के नाम जल्द बदलने वाले हैं.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Institutes Name Change: राजस्थान में कई सरकारी मेडिकल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के नाम जल्द बदलने वाले हैं. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में प्रदेश के कई राजकीय महाविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों के नाम बदलने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. अब इन संस्थानों के नाम ऐतिहासिक महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और वीर विभूतियों के नाम पर रखे जाएंगे.

महापुरुषों और वीरों के नाम पर होंगे संस्थानों के नाम
बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश के सरकारी संस्थानों का नामकरण ऐसे व्यक्तित्वों के नाम पर किया जाएगा, जिन्होंने समाज, देश और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है. सरकार का कहना है कि इससे आने वाली पीढ़ियों को इन महान लोगों के जीवन और योगदान से प्रेरणा मिलेगी.

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हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पाली और अलवर मेडिकल कॉलेज के बदले नाम
मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर "बलिदानी योद्धा मेजर विकास भाम्भू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय" करने का निर्णय लिया है. वहीं श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज का नया नाम "महाराजा गंगा सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय" होगा.

इसके अलावा पाली मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर "महाराणा प्रताप राजकीय मेडिकल कॉलेज" और अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम "भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज" रखा जाएगा.

अन्य सरकारी संस्थानों के नाम भी बदले जाएंगे
बैठक में अजमेर के कोटड़ा स्थित राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय का नाम "पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय" करने का फैसला लिया गया है. वहीं बारां जिले के छबड़ा राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम बदलकर "राजकीय श्रीमती चन्द्रकांता कस्तूरचंद स्वर्णकार कन्या महाविद्यालय" किया जाएगा.

दानदाताओं को भी मिलेगा सम्मान
सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन सरकारी संस्थानों के निर्माण में किसी दानदाता का बड़ा योगदान रहा है, उनके नाम में भी दानदाता को सम्मान दिया जाएगा. ऐसे संस्थानों के नाम में "राजकीय" शब्द के बाद दानदाता का नाम जोड़ा जाएगा.

बैठक में कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद
सचिवालय में हुई इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में नाम बदलने से जुड़े सभी प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई.

विभाग जल्द शुरू करेंगे आगे की प्रक्रिया
मंत्रिमंडलीय उपसमिति की मंजूरी के बाद अब संबंधित विभाग इन नामों को बदलने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेंगे. सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के कई बड़े मेडिकल कॉलेज और संस्थान नए नामों के साथ पहचाने जाएंगे.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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