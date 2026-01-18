जयपुर में ऑडी से 16 लोगों को रौंदने वाला नरेश जाट गिरफ्तार, 500 CCTV खंगालने के बाद ऐसे मिली पुलिस को कामयाबी

Jaipur Audi Car Accident: जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऑडी चालक नरेश जाट को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस के मुताबिक, 9 जनवरी 2026 की रात करीब 9:15 बजे अजमेर रोड पर चल रहे चेन सर्च ऑपरेशन के दौरान तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क पर काम कर रहे कर्मचारियों और पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की थी.

जांच में सामने आया कि आरोपी ने जानबूझकर कार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया. इस घटना में कई लोग घायल हुए, जबकि एक व्यक्ति के पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और मामले को सड़क हादसा दिखाने का प्रयास किया गया.

साइबर सेल की मदद से हुई पहचान

जयपुर दक्षिण के पुलिस उपायुक्त राजीव राज वर्मा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें गठित की गईं. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की सहायता से ऑडी कार और उसके चालक की पहचान की गई. लगातार दबिशों के बाद 32 वर्षीय नरेश जाट, निवासी देवगढ़, को गिरफ्तार किया गया. आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा था.

बचने के लिए किया जानलेवा हमला

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी ने पुलिस और आम लोगों से बचने के लिए हाईवे पर तेज रफ्तार में कार दौड़ाई और जानलेवा हमला किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ऑडी कार बरामद कर ली है. मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

घटना के वक्त ऑडी चला रहा था दिनेश रणवा

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 9 जनवरी को हुई घटना के समय ऑडी कार दिनेश रणवा चला रहा था. गाड़ी में उसके साथ मुकेश रणवा, पप्पू और मांगी लाल भी मौजूद थे. मुकेश रणवा और पप्पू को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

फरारी में मदद करने वाले भी पकड़े गए

दिनेश को फरार होने में रुपये, वाहन और शरण उपलब्ध कराने के आरोप में नितिन, अशोक, सुमित, भागचंद और शिवराज को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस के अनुसार आरोपी फरारी के दौरान ढाबों पर छिपकर समय काट रहा था.

500 से ज्यादा CCTV खंगालने के बाद गिरफ्तारी

करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आरोपी को जयपुर रिंग रोड से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना के अगले दिन वह गोनेर से पैदल ही भाग गया था. पुलिस के पीछे होने का अंदेशा होने पर वह रिंग रोड के सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए करीब 7–8 घंटे पैदल चलता रहा.

उसने बताया कि जंगल में झाड़ियों के बीच थककर रुक गया. दुर्घटना में लगी चोट और लगातार भागने के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा. आसपास भेड़ चराने वालों से खाना मांगकर खाया और रात उन्हीं के पास सो गया. इसके बाद वह दोबारा रिंग रोड के पास पहुंचा और दिन में ढाबों पर भटकता रहा.

आरोपी ने एक ट्रक चालक को खुद को हरियाणा का निवासी बताकर लिफ्ट ली और करनाल होते हुए हरिद्वार पहुंच गया, जहां एक रात रुका. इसके बाद वह वापस राजस्थान लौट आया और सोनीपत से ट्रक के जरिए ढाबों तक पहुंचा. इस दौरान रुपये खत्म होने और खातों के सीज होने के कारण वह फिर जयपुर के पास रिंग रोड पर आ गया.

मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रिंग रोड के आसपास करीब 40–50 किलोमीटर क्षेत्र में ढाबों, ट्रकों और सीसीटीवी फुटेज की जांच की. आखिरकार आरोपी को रिंग रोड से गिरफ्तार कर लिया गया.

