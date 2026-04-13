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Rajasthan News: विकसित भारत की धुरी बनी नारी शक्ति, CM भजनलाल शर्मा ने गिनाईं ऐतिहासिक उपलब्धियां

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी. सरकार लखपति दीदी, मातृ वंदना और एचपीवी वैक्सीन जैसे अभियानों से महिलाओं को आर्थिक और शारीरिक रूप से सशक्त बना रही है. 16 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 33% आरक्षण पर मुहर लगना तय है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Apr 13, 2026, 04:47 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 04:48 PM IST

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Rajasthan News: विकसित भारत की धुरी बनी नारी शक्ति, CM भजनलाल शर्मा ने गिनाईं ऐतिहासिक उपलब्धियां

CM Bhajanlal Sharma: केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है. 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है.जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित होना तय माना जा रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को निवास पर सैंकड़ों महिलाओं के बीच नारी वंदन अधिनियम पर चर्चा की.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है और नारी शक्ति इसके केंद्र में है.केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है.इससे इनकी राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महिला सशक्तीकरण को जीवन के प्रत्येक पहलू से जोड़ा है.उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप अपने सपनों को पंख दीजिए, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है.

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आर्थिक सशक्तीकरण, लखपति दीदी और मुद्रा योजना

साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है.साथ ही, हर क्षेत्र में महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया है.ये आधी आबादी घर को संभालने के साथ ही देश-प्रदेश के विकास में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि हमारा समाज और देश तभी प्रगति करेगा, जब महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदारी निभाएंगी. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 के बाद महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, नमो ड्रोन दीदी योजना और लखपति दीदी जैसी कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है.लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में करीब 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है.उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजना ने महिला सशक्तीकरण को मजबूती प्रदान की है.

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान आवंटित किए जाते हैं.वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं.स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करवाकर महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की गई है तथा हर घर नल से जल के माध्यम से पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है.

महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर दिया जा रहा ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दे रही है.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को केंद्र सरकार 5 हजार रुपये की सहायता दे रही है.हमारी सरकार ने इस योजना की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये कर दिया है.इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 11 लाख 58 हजार गर्भवती महिलाओं को 576 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है.उन्होंने कहा कि मा वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा भी मिल रही है.इसके अतिरिक्त पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन इंद्रधनुष और सक्षम आंगनबाड़ी योजनाएं संचालित की जा रही है.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में अजमेर से एचपीवी वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया.यह पहल प्रदेश की युवतियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

युवा नीति से उद्यमिता को बढ़ावा
उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए हमारी सरकार युवा नीति लाई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके.साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है.हमारी मंशा है कि युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बनें.उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय पेपरलीक जैसे प्रकरणों से युवाओं के सपने चूर-चूर हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है.हमारी सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र में 4 लाख एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है.अब तक 1 लाख 25 हजार से ज्यादा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख 25 हजार नई सरकारी नौकरियों की भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है.

इस दौरान प्रदेशभर के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं एवं छात्राओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए डबल इंजन सरकार का आभार जताया तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया.इस दौरान महिलाओं एवं छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली.इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में महिलाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं.

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