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जयपुर में खुशबू और स्वाद का धमाका! जवाहर कला केन्द्र में सजने जा रहा मसाला मेला

Rajasthan News: जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में 17-26 अप्रैल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026 होगा. मेले में ऑर्गेनिक व श्रीअन्न उत्पाद, बढ़े हुए स्टॉल्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chauhan
Published: Apr 15, 2026, 08:30 PM|Updated: Apr 15, 2026, 08:30 PM
जयपुर में खुशबू और स्वाद का धमाका! जवाहर कला केन्द्र में सजने जा रहा मसाला मेला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Masala Mela 2026: जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में 17 से 26 अप्रैल तक ‘राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026’ का आयोजन किया जाएगा. इस मेले को लेकर सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

बुधवार को सहकारिता विभाग के शासन सचिव और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने शासन सचिवालय में बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि मेले में आने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी इंतजाम समय पर पूरे किए जाएं. डॉ. शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला अब जयपुर की एक खास पहचान बन चुका है. हर साल बड़ी संख्या में लोग इस मेले का इंतजार करते हैं. ऐसे में इस बार भी मेले को और बेहतर और आकर्षक बनाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें.

उन्होंने मेले के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया. अधिकारियों से कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मेले की जानकारी पहुंचे, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए. साथ ही मेले में ऑर्गेनिक उत्पाद और श्रीअन्न (मिलेट्स) से जुड़े सामान को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं. मेले में इस बार स्टॉल्स की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है. देश और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए आवास, परिवहन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो और वे अपने उत्पादों का बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि मेले में नए प्रयोग और नवाचार शामिल किए जाएं, जिससे लोगों का आकर्षण बढ़े. इसके अलावा हर दिन होने वाली सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान की लोक कला और संस्कृति को प्रमुखता से पेश किया जाएगा, ताकि मेले का माहौल और भी जीवंत बन सके. उन्होंने कहा कि यह मेला सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक बड़ा मंच है. यहां उन्हें अपने उत्पादों को बेचने और प्रचार करने का अच्छा अवसर मिलता है. साथ ही इन उत्पादों की बिक्री के लिए पूरे साल एक स्थायी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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