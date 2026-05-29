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Rajasthan News: नौतपा में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से बेहाल लोग, मुख्यमंत्री ने बच्चों-बुजुर्गों के लिए जारी की ये गाइडलाइन

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने वीडियो संदेश जारी कर नौतपा और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सावधानी की अपील की है. वहीं, नए पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी-बारिश से पारा 2-3 डिग्री गिरा है, हालांकि श्रीगंगानगर 47.1°C के साथ अब भी सबसे गर्म है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 29, 2026, 01:15 PM|Updated: May 29, 2026, 01:15 PM
Rajasthan News: नौतपा में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से बेहाल लोग, मुख्यमंत्री ने बच्चों-बुजुर्गों के लिए जारी की ये गाइडलाइन
Image Credit: AI Photo

Rajasthan Heatwave: राजस्थान में नौतपा के चलते रिकॉर्डतोड़ और झुलसाने वाली गर्मी का तांडव जारी है. इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के नाम एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश जारी कर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. हालांकि, पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी से बेहाल मरूधरावासियों के लिए एक राहत भरी खबर भी आई है. प्रदेश में एक नए और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, जिससे कई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.

सीएम भजनलाल की प्रदेशवासियों से अपील
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि नौतपा के कारण प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है और हीट स्ट्रोक (लू लगना) का खतरा भी तेजी से मंडरा रहा है. सीएम ने अपील की है कि इस भीषण मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए.

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उन्होंने सभी नागरिकों से खूब पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने तथा बिना वजह तेज धूप में बाहर न निकलने की सलाह दी है. सीएम ने जोर देकर कहा कि सावधानी और जागरूकता ही इस गर्मी में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है.

मौसम बदला, पर तपिश बरकरार
पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में दोपहर बाद तेज अंधड़ के साथ मेघगर्जन और हल्की बारिश हुई है. इससे चिलचिलाती लू से थोड़ी तसल्ली जरूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश शहरों में पारा 45 डिग्री के पार बना हुआ है. ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में श्रीगंगानगर 47.1°C, चूरू 46.5°C, कोटा और पिलानी 46.4°C, वनस्थली 46.2°C, अलवर 46.0°C, जयपुर 45.4°C और बीकानेर में पारा 45.3°C दर्ज किया गया है.

हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए जरूरी गाइडलाइन
बढ़ती गर्मी और लू के थपेड़ों से सुरक्षित रहने के लिए स्वास्थ्य और मौसम विभाग ने कुछ बेहद जरूरी उपाय सुझाए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच, जब धूप सबसे तीखी होती है, बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें. बाहर निकलते समय हल्के रंग के सूती और ढीले कपड़े पहनें. सिर को ढकने के लिए टोपी या छाते का इस्तेमाल करें और आंखों की सुरक्षा के लिए सनग्लास (चश्मा) जरूर लगाएं. प्यास न लगने पर भी बार-बार पानी पीते रहें. शरीर में लवणों की कमी पूरी करने के लिए ओआरएस (ORS) घोल, नींबू-पानी, नारियल पानी और छाछ जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें. तेज धूप और अत्यधिक तापमान के दौरान भारी शारीरिक मेहनत या खेलकूद जैसी गतिविधियों से बचें. यदि धूप में बाहर जाना ही पड़े, तो त्वचा को झुलसने से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन का उपयोग करें.

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About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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