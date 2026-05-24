/नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

Rajasthan News: राजस्थान समेत उत्तर भारत में अब गर्मी अपने सबसे उग्र रूप में नजर आने वाली है. 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है और इसके साथ ही सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष और मौसम विज्ञान दोनों के संकेत बता रहे हैं कि इस बार नौतपा जमकर तपेगा.

पश्चिमी राजस्थान में पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी भीषण लू का असर रहेगा. हालांकि बुध-सूर्य की युति और पश्चिमी विक्षोभ के असर से नौतपा के आखिरी दिनों में तेज आंधी और हल्की बारिश के आसार भी बन रहे हैं. रोहिणी का समुद्र में निवास और त्रिग्रही योग इस साल अच्छी बारिश के संकेत दे रहे हैं यानी फिलहाल तपेगी धरती, लेकिन मानसून मेहरबान रहने की उम्मीद भी बढ़ गई है.

सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश

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25 मई दोपहर 3 बजकर 38 मिनट पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और इसी के साथ नौतपा शुरू होगा. मान्यता है कि इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें सबसे तीखी होती हैं, जिससे धरती पर भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ जाता है. ज्योतिष और मौसम विज्ञान दोनों के अनुसार इस बार नौतपा में भीषण गर्मी के साथ तेज आंधी और हल्की बारिश के भी संकेत हैं. नौतपा के शुरुआती छह दिनों में लू और प्रचंड गर्मी का असर रहेगा, जबकि बाद के दिनों में मौसम बदल सकता है.

मान्यता है कि इन नौ दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक तीव्रता से पड़ती हैं, जिससे तापमान चरम पर पहुंच जाता है. मौसम विभाग ने भी पश्चिमी राजस्थान में 46 से 48 डिग्री और पूर्वी राजस्थान में 45 डिग्री से अधिक तापमान रहने की संभावना जताई है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार बुध और सूर्य की युति के कारण नौतपा के पहले छह दिन बेहद गर्म रहेंगे. 29 मई को बुध के मिथुन राशि में प्रवेश के बाद तेज आंधी और हल्की बारिश के योग बनेंगे.

वहीं, 30 मई से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस बार रोहिणी का निवास समुद्र में है, जिसे अच्छी और समय पर बारिश का संकेत माना जाता है. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें शीतलता का प्रतीक माना जाता है लेकिन सूर्य के इस नक्षत्र में आने से उसकी शीतलता कम होती है. इससे गर्मी अपने चरम पर होती है.

पारा पहुंचेगा 50 डिग्री तक

शुरू में लू, आगजनी और आपदा जैसी स्थितियां बनने की आशंका है. वर्ष 1999 में नौतपा के दौरान दो मंगलवार और ज्येष्ठ अधिक मास का संयोग बना था. इस बार भी दो मंगलवार रहेंगे. इसके अलावा मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और बुध के आने से त्रिग्रही योग भी रहेगा. 30 मई से तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे नौतपा खंडित होगा. आगामी वर्षाकाल में खंडवर्षा के योग भी रहेंगे. 25 से 27 जून तक रेतीली जगहों पर पारा 50 डिग्री तक पहुंचेगा.

श्रीम‌द्भागवत और सूर्य सिद्धांत में भी इसका जिक्र है. मान्यता है कि नौतपा जितना अधिक तपता है, आगामी मानसून उतना ही अच्छा रहता है. सूर्य की भीषण गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण मानसून गर्भ में जाता है, इसीलिए नौतपा को मानसून का गर्भकाल मानते हैं.

खगोल विज्ञान के अनुसार, नौतपा में सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अधिक नजदीक आ जाता है और उसकी किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं. इससे तापमान अधिक बढ़ता है. नौतपा के आखिरी दिनों में मौसम बदलने से कुछ जगहों पर हल्की बारिश, आंधी चलने के पूरे आसार हैं. सूर्यदेव की तपिश इस बार अन्य साल के मुकाबले ज्यादा रहेगी. तापमान भी कई रिकॉर्ड तोड़ेगा.

सीधे धूप में निकलने से बचें

मान्यता है कि यदि नौतपा के दौरान बारिश हो जाए तो मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है लेकिन आसार कम हैं. इस दौरान जल, सत्तू, पंखे, फल, बेल का शरबत, दही आदि का दान शुभ माना जाता है. सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए करें. नौतपा के दौरान दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक सीधे धूप में निकलने से बचें. इस दौरान तापमान चरम पर रहता है, जिससे डिहाइड्रेशन और लू लगने की आशंका बढ़ जाती है.

लोगों को दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, नींबू पानी और ओआरएस का सेवन करना चाहिए. खान-पान में हल्का और सुपाच्य भोजन लेने की सलाह दी गई है. तरबूज, खरबूजा और ककड़ी जैसे मौसमी फल शरीर को ठंडक देते हैं. वहीं, कृषि क्षेत्र में तेज गर्मी जहां कीट-पतंगों को कम करने में सहायक है. वहीं, पशुधन के लिए परेशानी बन सकती है. पशुओं को लू से बचाने के लिए छाया और पानी की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है.

इस साल हो सकती है अच्छी बारिश

बहरहाल, यह प्रकृति का संतुलन चक्र है. यह भीषण गर्मी कृषि क्षेत्र के लिए वरदान है क्योंकि इससे खेतों की मिट्टी में पनप रहे हानिकारक कीड़े-मकोड़े और बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं. नौतपा का तपना इस बात की गारंटी है कि इस साल बारिश अच्छी होगी तो तैयार रहिए क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य की तपिश इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकती है. नौतपा के पहले छह दिन जहां भीषण गर्मी और लू से बेहाल करेंगे. वहीं, बाद के दिनों में तेज आंधी और बारिश भी मौसम का मिजाज बदल सकती है. मौसम और ज्योतिष दोनों के संकेत साफ हैं. इस बार नौतपा सिर्फ तपेगा नहीं, कई मायनों में असर भी दिखाएगा.