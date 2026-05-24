Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

पूरे उत्तर भारत में 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है. सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ पश्चिमी राजस्थान में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है. ज्योतिष और मौसम विभाग के अनुसार, नौतपा के शुरुआती छह दिन अत्यधिक गर्म रहेंगे, लेकिन 29-30 मई के बाद तेज आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: May 24, 2026, 03:50 PM|Updated: May 24, 2026, 03:50 PM
नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!
Image Credit: AI IMAGE

Rajasthan News: राजस्थान समेत उत्तर भारत में अब गर्मी अपने सबसे उग्र रूप में नजर आने वाली है. 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है और इसके साथ ही सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष और मौसम विज्ञान दोनों के संकेत बता रहे हैं कि इस बार नौतपा जमकर तपेगा.
पश्चिमी राजस्थान में पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी भीषण लू का असर रहेगा. हालांकि बुध-सूर्य की युति और पश्चिमी विक्षोभ के असर से नौतपा के आखिरी दिनों में तेज आंधी और हल्की बारिश के आसार भी बन रहे हैं. रोहिणी का समुद्र में निवास और त्रिग्रही योग इस साल अच्छी बारिश के संकेत दे रहे हैं यानी फिलहाल तपेगी धरती, लेकिन मानसून मेहरबान रहने की उम्मीद भी बढ़ गई है.

सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश

Add Zee News as a Preferred Source

25 मई दोपहर 3 बजकर 38 मिनट पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और इसी के साथ नौतपा शुरू होगा. मान्यता है कि इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें सबसे तीखी होती हैं, जिससे धरती पर भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ जाता है. ज्योतिष और मौसम विज्ञान दोनों के अनुसार इस बार नौतपा में भीषण गर्मी के साथ तेज आंधी और हल्की बारिश के भी संकेत हैं. नौतपा के शुरुआती छह दिनों में लू और प्रचंड गर्मी का असर रहेगा, जबकि बाद के दिनों में मौसम बदल सकता है.

मान्यता है कि इन नौ दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक तीव्रता से पड़ती हैं, जिससे तापमान चरम पर पहुंच जाता है. मौसम विभाग ने भी पश्चिमी राजस्थान में 46 से 48 डिग्री और पूर्वी राजस्थान में 45 डिग्री से अधिक तापमान रहने की संभावना जताई है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार बुध और सूर्य की युति के कारण नौतपा के पहले छह दिन बेहद गर्म रहेंगे. 29 मई को बुध के मिथुन राशि में प्रवेश के बाद तेज आंधी और हल्की बारिश के योग बनेंगे.

वहीं, 30 मई से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस बार रोहिणी का निवास समुद्र में है, जिसे अच्छी और समय पर बारिश का संकेत माना जाता है. रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें शीतलता का प्रतीक माना जाता है लेकिन सूर्य के इस नक्षत्र में आने से उसकी शीतलता कम होती है. इससे गर्मी अपने चरम पर होती है.

पारा पहुंचेगा 50 डिग्री तक

शुरू में लू, आगजनी और आपदा जैसी स्थितियां बनने की आशंका है. वर्ष 1999 में नौतपा के दौरान दो मंगलवार और ज्येष्ठ अधिक मास का संयोग बना था. इस बार भी दो मंगलवार रहेंगे. इसके अलावा मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और बुध के आने से त्रिग्रही योग भी रहेगा. 30 मई से तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे नौतपा खंडित होगा. आगामी वर्षाकाल में खंडवर्षा के योग भी रहेंगे. 25 से 27 जून तक रेतीली जगहों पर पारा 50 डिग्री तक पहुंचेगा.

श्रीम‌द्भागवत और सूर्य सिद्धांत में भी इसका जिक्र है. मान्यता है कि नौतपा जितना अधिक तपता है, आगामी मानसून उतना ही अच्छा रहता है. सूर्य की भीषण गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण मानसून गर्भ में जाता है, इसीलिए नौतपा को मानसून का गर्भकाल मानते हैं.

खगोल विज्ञान के अनुसार, नौतपा में सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अधिक नजदीक आ जाता है और उसकी किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं. इससे तापमान अधिक बढ़ता है. नौतपा के आखिरी दिनों में मौसम बदलने से कुछ जगहों पर हल्की बारिश, आंधी चलने के पूरे आसार हैं. सूर्यदेव की तपिश इस बार अन्य साल के मुकाबले ज्यादा रहेगी. तापमान भी कई रिकॉर्ड तोड़ेगा.

सीधे धूप में निकलने से बचें

मान्यता है कि यदि नौतपा के दौरान बारिश हो जाए तो मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है लेकिन आसार कम हैं. इस दौरान जल, सत्तू, पंखे, फल, बेल का शरबत, दही आदि का दान शुभ माना जाता है. सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए करें. नौतपा के दौरान दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक सीधे धूप में निकलने से बचें. इस दौरान तापमान चरम पर रहता है, जिससे डिहाइड्रेशन और लू लगने की आशंका बढ़ जाती है.

लोगों को दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, नींबू पानी और ओआरएस का सेवन करना चाहिए. खान-पान में हल्का और सुपाच्य भोजन लेने की सलाह दी गई है. तरबूज, खरबूजा और ककड़ी जैसे मौसमी फल शरीर को ठंडक देते हैं. वहीं, कृषि क्षेत्र में तेज गर्मी जहां कीट-पतंगों को कम करने में सहायक है. वहीं, पशुधन के लिए परेशानी बन सकती है. पशुओं को लू से बचाने के लिए छाया और पानी की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है.

इस साल हो सकती है अच्छी बारिश
बहरहाल, यह प्रकृति का संतुलन चक्र है. यह भीषण गर्मी कृषि क्षेत्र के लिए वरदान है क्योंकि इससे खेतों की मिट्टी में पनप रहे हानिकारक कीड़े-मकोड़े और बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं. नौतपा का तपना इस बात की गारंटी है कि इस साल बारिश अच्छी होगी तो तैयार रहिए क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य की तपिश इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकती है. नौतपा के पहले छह दिन जहां भीषण गर्मी और लू से बेहाल करेंगे. वहीं, बाद के दिनों में तेज आंधी और बारिश भी मौसम का मिजाज बदल सकती है. मौसम और ज्योतिष दोनों के संकेत साफ हैं. इस बार नौतपा सिर्फ तपेगा नहीं, कई मायनों में असर भी दिखाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:क्या आपको पता है खाटू श्याम जी को कौन सा तिलक लगाना चाहिए?

ट्रेंडिंग न्यूज़

बंदरों की फौज पर भारी पड़ जाता है ये सेम दिखने वाला जानवर, जंगल में एंट्री होते ही मच जाती है भगदड़!

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हीटवेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

जयपुर, दौसा, बीकानेर, सीकर समेत इन 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

राजस्थान में कितने रुपये लीटर बिक रहा पेट्रोल-डीजल, एक क्लिक में जानें अपने शहर का रेट

Rajasthan Schools: अब 22 नहीं 29 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

मानसून में राजस्थान की 5 छुपी हुई खूबसूरत जगहें, जीत लेंगी आपका दिल

जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर नहीं... राजस्थान का ये जिला है सबसे गर्म

Gold-Silver Price : राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में गिरावट

अल नीनो और रिकॉर्ड तोड़ता तापमान...जानिए क्यों भयंकर गर्मी दिला रही है 'छप्पनिया अकाल' की याद?

126 साल पहले जब राजस्थान ने देखा था भयावह सूखा, ‘छप्पनिया अकाल’ में पेड़ों की छाल बन गई थी जीवन का सहारा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थानी भाषा की घणी समझ रखते हैं? तो एक बार में बताइए इस कहावत का असली अर्थ

झोलाछाप डॉक्टर ने छीन लिया 4 बच्चों की सिर से मां का साया, कमजोरी की शिकायत पर चढ़ाया था ग्लूकोज

दिखावे की जिंदगी जीने वालों को बड़ी सीख देती है ये राजस्थानी कहावत! मतलब बताओ तो जानें

जोधपुर में रात 8 बजे बाद शराब बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

सराफा बाजार में सुनामी, सोना-चांदी के भाव उड़े आसमान पर! जानें आज के ताजा रेट

क्या आप जानते हैं जयपुर का वो मार्केट जहां सस्ती मिलती हैं ट्रेंडी कुर्तियां?

भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर 6 लाख में बिकी 13 साल की मासूम, 7 साल बाद चंगुल से भागकर खोली पोल!

‘टॉफी राजनीति’ से बाहर नहीं निकल पाए राहुल गांधी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला

बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! जयपुर-भरतपुर समेत 16 जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश का अलर्ट जारी

जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! शिक्षा विभाग के प्रमोशन नियमों पर लगी मुहर, 28 याचिकाएं खारिज

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

क्या तरबूज और भुट्टे ने कर दिखाया कमाल ? अलवर के जितेंद्र ने एशियाई रजत पदक जीता

पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

कोटपूतली होटल हाईवे किंग के किचन में मिली गंदगी देख दंग रह गई टीम! दही में तैरती मिली मक्खियां

Rajasthan weather update: बीकानेर, चूरू समेत 4 जिलों में बदलने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

JJM में 2 साल बाद खत्म होगा बजट का सूखा, केंद्र सरकार एक हफ्ते में जारी कर सकती है 1000 करोड़

Tags:
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आवाजें सुनाई देना और हर वक्त डर लगना को ना करें इग्नोर, वरना पड़ सकता है भारी!

आवाजें सुनाई देना और हर वक्त डर लगना को ना करें इग्नोर, वरना पड़ सकता है भारी!

Karauli News
2

कांग्रेस पूर्व उपजिला प्रमुख का VIDEO वायरल, शादी समारोह में 12 बोर बंदूक से किए फायर

Rajasthan Crime
3

जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

Jaipur news
4

युवक पर जानलेवा हमले से भीनमाल में बढ़ी चिंता, पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Jalore News
5

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

Rajasthan Weather