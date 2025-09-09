Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन चुने गए उपराष्ट्रपति, विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को हराया

Rajasthan News: एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की ऐतिहासिक जीत के साथ ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्सव का माहौल देखने को मिला. देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने जीत हासिल की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avaj panchal
Published: Sep 09, 2025, 11:04 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 11:04 PM IST

Trending Photos

इस तरह बनाएं मारवाड़ी लहसुन का अचार, जानें आसान टिप्स
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी लहसुन का अचार, जानें आसान टिप्स

बाड़मेर में बारिश का कहर! डूबते गांव से भारतीय सेना ने निकाली 21 जिंदगियां - देखें फोटो
7 Photos
Barmer News

बाड़मेर में बारिश का कहर! डूबते गांव से भारतीय सेना ने निकाली 21 जिंदगियां - देखें फोटो

राजस्थान में चंबल किनारे बसा ये शहर, जानें क्यों है इतना ऐतिहासिक और खास?
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान में चंबल किनारे बसा ये शहर, जानें क्यों है इतना ऐतिहासिक और खास?

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में IMD ने जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में IMD ने जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट

NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन चुने गए उपराष्ट्रपति, विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को हराया

Rajasthan News: देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ. उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली. इसके बाद चुनाव का नतीजा आया. एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की ऐतिहासिक जीत हुई.

सीपी राधाकृष्णन की ऐतिहासिक जीत के साथ ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्सव का माहौल देखने को मिला. देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन के चुनाव के बाद जैसे ही परिणाम की घोषणा हुई. पूरे प्रदेश भाजपा कार्यालय में दीपावली जैसा माहौल बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया. परिसर को रंगीन लाइटों से सजाया गया और आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी.

सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 452 वोटों से पराजित किया, जो एनडीए के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है. जीत की खबर मिलते ही प्रदेश भर से कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे.

‘भारत माता की जय’ और ‘भाजपा जिंदाबाद’ के नारों से माहौल गूंज उठा. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की नीतियों में जनता के विश्वास की जीत बताया. जीत के इस उत्सव ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news