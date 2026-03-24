नीमराना में AC कंपनी में लगी भीषण आग, ट्रांस HCR फैक्ट्री पूरी तरह जलकर हुई खाक

Rajasthan News: नीमराना के घीलोठ में ट्रांस एचसीआर कंपनी में तड़के 3 बजे भीषण आग लग गई. दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. हादसे में कंपनी पूरी तरह जल गई है, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है.
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Neemrana AC Company Fire: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया. घीलोठ स्थित एसी (Air Conditioner) बनाने वाली ट्रांस एचसीआर (Trans HCR) कंपनी में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते लपटों ने इतना विकराल रूप धारण किया कि पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई.
तड़के 3 बजे मचा हड़कंप
जानकारी के अनुसार, आग लगने की घटना रात्रि करीब 3:00 बजे की है. अज्ञात कारणों से शुरू हुई आग ने चंद मिनटों में ही पूरी यूनिट को अपनी चपेट में ले लिया. आसमान में धुएं का काला गुबार और आग की ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
आधा दर्जन दमकलों ने संभाला मोर्चा
घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. जिसके बाद नीमराना, बहरोड़ और सोतानाला से आधा दर्जन (6 से अधिक) दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मी पिछले कई घंटों से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग बुझाने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव कार्य की निगरानी कर रही हैं.
करोड़ों के नुकसान की आशंका
हादसे में राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है. हालांकि, कंपनी के भीतर मौजूद कच्चा माल, तैयार एसी यूनिट्स और मशीनरी पूरी तरह नष्ट हो गई है, जिससे करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.
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कोटा बीच सड़क पर दो पक्षों में जमकर लात-घूंसे और लाठी जंग
कोटा के नान्ता के नयाखेड़ा इलाके में मारपीट,तोड़फोड़ उत्पात मचाने की लाइव तस्वीर सामने आई है. दो दिन पहले हुई इस वारदात का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस मामले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे.
बता दें कि दो दिन पहले नयाखेड़ा इलाके में में ढाबे पर 5 बाइक सवार बदमाशों ने तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया और लोगों के साथ मारपीट कर दी. इस दौरान लोगों ने भी बदमाशों की पिटाई कर दी. दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए है. घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. घायल विष्णु, ब्रजमोहन व निर्मल जबकि दूसरे पक्ष के ओमप्रकाश व एक अन्य को चोट आई है. अस्पताल पहुंचने पर भी दोनो पक्ष हुए आमने सामने हो गए थे. घायल विष्णु ने लूटपाट के इरादे से दुकान में तोड़फोड़ व मारपीट का आरोप लगाया था. फिलहाल नांता थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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