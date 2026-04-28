/Rajasthan News: नीमराना में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, पास ही था गैस गोदाम, टला बड़ा हादसा

Rajasthan News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना क्षेत्र में बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें दूर-दूर तक देखी गईं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पास ही स्थित गैस एजेंसी के गोदाम के कारण एक बड़ी अनहोनी का खतरा मंडरा रहा था.

रात 2:30 बजे तांडव, दहला इलाका

घटना शाहजहांपुर कस्बे के निकट टोल प्लाजा के पास की है. जानकारी के अनुसार, रात करीब 2:30 बजे अचानक कबाड़ गोदाम से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं. देखते ही देखते आग ने पूरे

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गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया.

गैस गोदाम का खतरा: जलते हुए गोदाम के बिल्कुल पास ही 'इंडियन गैस एजेंसी' का गोदाम स्थित था. यदि आग की लपटें वहां तक पहुंच जातीं, तो परिणाम भयावह हो सकते थे. बता दें कि हादसे के वक्त गोदाम में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते एक बड़ी जनहानि टल गई.

दर्जन भर दमकलों ने पाया काबू

आग की सूचना मिलते ही नीमराना और आसपास के क्षेत्रों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. जिसमें करीब एक दर्जन (10-12) दमकल गाड़ियों ने लगातार दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटना की गंभीरता को देखते हुए नीमराना डीएसपी चारुल गुप्ता और शाहजहांपुर थाना प्रभारी प्रक्रिता सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

संदिग्ध रही आग की घटना?

इस आगजनी के पीछे कुछ संदिग्ध तथ्य भी सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस बड़ी घटना से पहले, मंगलवार रात करीब 11 बजे भी पास ही कूड़े के ढेर में आग लगी थी, जिसे गोदाम मालिक ने बुझा दिया था. लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद पूरे गोदाम का जल उठना कई सवाल खड़े कर रहा है. पुलिस फिलहाल आग लगने के असली कारणों की जांच कर रही है.