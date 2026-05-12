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Rajasthan News: क्या दोबारा होगी NEET 2026 की परीक्षा? गेस पेपर जांच ने बढ़ाई लाखों छात्रों की धड़कन

Rajasthan News: NEET 2026 में 'गैस पेपर' मामले की जांच तेज हो गई है. एसओजी को बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कई सवालों के मिलान के संकेत मिले हैं. जांच रिपोर्ट जल्द ही NTA को भेजी जाएगी, जिसके बाद एक्सपर्ट कमेटी दोबारा परीक्षा या अन्य कड़े कदमों पर अंतिम फैसला लेगी.

Edited byArti PatelReported byAshutosh Sharma
Published: May 12, 2026, 10:01 AM|Updated: May 12, 2026, 10:01 AM
Rajasthan News: क्या दोबारा होगी NEET 2026 की परीक्षा? गेस पेपर जांच ने बढ़ाई लाखों छात्रों की धड़कन
Image Credit: AI Photo

NEET 2026 Guess Paper Case: NEET एग्जाम 2026 की पारदर्शिता पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की जांच में 'गैस पेपर' के नाम पर सवालों के मिलान की खबरों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर शक की सुई घुमा दी है.अब सबकी नजरें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर टिकी हैं, जिसे एसओजी अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजने वाली है.

बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 35 सवालों का खेल?
एसओजी की जांच में जो संकेत मिले हैं, वे काफी चौंकाने वाले हैं. बता दें कि शुरुआती जांच के अनुसार, बायोलॉजी के करीब 90 सवाल और केमिस्ट्री के लगभग 35 सवाल परीक्षा शुरू होने से पहले ही 'गैस पेपर' के रूप में कुछ संदिग्धों तक पहुंच गए थे. जांच एजेंसी को मोबाइल चैट और तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, जो यह इशारा कर रहे हैं कि प्रश्नों का आदान-प्रदान परीक्षा से पहले ही हो चुका था. एसओजी अब बरामद सवालों का मिलान वास्तविक परीक्षा पत्र से कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि यह महज 'गैस पेपर' था या लीक की गई जानकारी.

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दूसरे राज्यों तक फैले हैं नेटवर्क के तार
सूत्रों के मुताबिक, इस मामले के तार केवल राजस्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य राज्यों से भी जुड़े होने के संकेत मिले हैं.बता दें कि एसओजी मोबाइल चैट, कॉल डिटेल्स और प्रिंटिंग चेन की बारीकी से पड़ताल कर रही है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जा सके. पुख्ता डिजिटल और तकनीकी सबूत जुटाने के कारण अभी तक औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, ताकि कानूनी तौर पर केस कमजोर न रहे.

क्या दोबारा होगी परीक्षा? NTA लेगी अंतिम फैसला
लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीट परीक्षा दोबारा होगी? एसओजी की रिपोर्ट मिलने के बाद एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी इन सबूतों का आकलन करेगी. यदि जांच में पेपर की गोपनीयता भंग होने की पुष्टि होती है, तो कमेटी दोबारा परीक्षा (Re-Exam) कराने जैसे विकल्पों पर विचार कर सकती है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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