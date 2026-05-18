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Neet Paper Leak 2026: नीट पेपर लीक को लेकर हो गया बड़ा खुलासा, ऐसे हुआ था पेपर लीक

Neet Paper Leak 2026: नीट पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लातूर के RCC कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक प्रो. शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है.  CBI ने देशभर में छापेमारी कर अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: May 18, 2026, 05:46 PM|Updated: May 18, 2026, 05:46 PM
Neet Paper Leak 2026: नीट पेपर लीक को लेकर हो गया बड़ा खुलासा, ऐसे हुआ था पेपर लीक
Image Credit: file photo

Neet Paper Leak 2026: CBI ने NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और आरोपी की पहचान की है. मुख्य आरोपियों में शामिल प्रो. शिवराज मोटेगांवकर, जो लातूर स्थित RCC कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, को NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है. वे इस संस्थान का संचालन करते हैं, जहां NEET UG परीक्षा की तैयारी कराई जाती है. संस्थान की कुल 9 शाखाएं हैं, जिनमें मुख्य शाखा लातूर में स्थित है.

CBI के अनुसार, शिवराज मोटेगांवकर की करीबी पहचान पी.वी. कुलकर्णी से है, जो केमिस्ट्री लेक्चरर हैं और NTA से जुड़े हुए हैं. कोचिंग संस्थान और उनके निवास पर की गई तलाशी के दौरान केमिस्ट्री का एक प्रश्न बैंक बरामद किया गया, जिसमें वही प्रश्न पाए गए जो 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा में पूछे गए थे.

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पिछले 24 घंटों में CBI ने विभिन्न स्थानों पर 5 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं. जब्त सामग्री का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है.

विभिन्न स्थानों पर छापेमारी
गौरतलब है कि CBI ने यह मामला 12 मई 2026 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था. शिकायत में NEET-UG 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक का उल्लेख किया गया था. मामला दर्ज होते ही विशेष टीमें गठित की गईं और देशभर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

10 आरोपियों को किया गिरफ्तार
अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पहले गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ जारी है. 10वें आरोपी को भी अदालत में पेश किया जा रहा है.

जांच में जुटी विशेष टीमें
विशेष टीमें इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं. अब तक की जांच में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उन प्रश्नपत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है, जिन्हें परीक्षा से पहले प्रसारित किया गया था. इसके अलावा उन बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने लाखों रुपये लेकर छात्रों को विशेष कोचिंग कक्षाओं में शामिल कराया, जहां NEET UG-2026 परीक्षा में आने वाले प्रश्न बताए और समझाए गए थे. CBI ने कहा है कि वह इस मामले की व्यापक, निष्पक्ष और पेशेवर जांच के लिए प्रतिबद्ध है.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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