/NEET 2026 paper leak: NEET केस में रडार पर जयपुर का 'बिंवाल परिवार', एक ही साल में 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन बना जांच का विषय

NEET 2026 CBI Investigation: NEET-2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को सीबीआई टीम दिल्ली लेकर गई है. दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में चारों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी. इनमें जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार दोनों भाई मांगीलाल बिंवाल और दिनेश बिंवाल, मांगीलाल का बेटा विकास बिंवाल तथा हरियाणा का यश यादव शामिल हैं.

बिंवाल परिवार' पर क्यों गहराया शक?

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चारों आरोपियों को बुधवार रात जयपुर के दुर्गापुरा स्थित एसीजेएम-4 जयपुर महानगर प्रथम के न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार शर्मा के आवास पर पेश किया गया था, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली भेज दिया गया.इस पूरे मामले में अब बिंवाल परिवार भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है. जानकारी के अनुसार, परिवार के कई सदस्यों का पिछले वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन हुआ है. ऐसे में जांच एजेंसियां NEET-2025 परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड और चयन प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही हैं.

बताया जा रहा है कि पिछले साल NEET-2025 में आरोपी मांगीलाल बिंवाल के एक बेटे और एक बेटी सहित परिवार के अन्य बच्चों का भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन हुआ था. आरोपी के बड़े भाई घनश्याम की बेटी सानिया का चयन सरकारी मेडिकल कॉलेज SMS जयपुर में हुआ, जबकि दूसरी बेटी पलक मुंबई के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है.

वहीं आरोपी मांगीलाल की बेटी प्रगति का चयन सरकारी मेडिकल कॉलेज दौसा में हुआ था, जबकि उसका बेटा विकास सरकारी मेडिकल कॉलेज सवाईमाधोपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए चयनित हुआ. दूसरी ओर आरोपी दिनेश बिंवाल के बेटे ऋषि ने इस वर्ष NEET-2026 परीक्षा दी थी. परिवार के अन्य बच्चे भी सीकर में रहकर NEET की तैयारी कर रहे हैं.

फेसबुक पोस्ट बनी अहम कड़ी

जांच एजेंसियों को आरोपी दिनेश बिंवाल के फेसबुक अकाउंट से भी अहम जानकारी मिली है. दिनेश ने 6 नवंबर 2025 को एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा था-

“मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे पांच बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (एमबीबीएस) में चयन हुआ. सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं.”

सीबीआई की कार्रवाई

अब सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि परिवार के कई सदस्यों के मेडिकल कॉलेजों में चयन के पीछे केवल शैक्षणिक उपलब्धि थी या फिर किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका भी रही. मामले को लेकर पूछताछ लगातार जारी है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.