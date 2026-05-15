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NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Rajasthan News: CBI ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड केमिस्ट्री लेक्चरर पी.वी. कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि उसने छात्रों को प्रश्न और उत्तर रटवाए, जो परीक्षा पेपर से मेल खाते हैं. अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार, देशभर में छापेमारी जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: May 15, 2026, 07:32 PM|Updated: May 15, 2026, 07:32 PM
NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
Image Credit: NEET UG 2026 Exam Leak Mastermind Arrested

NEET UG 2026 Exam Leak: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने मामले के मास्टरमाइंड और पेपर लीक के मुख्य स्रोत के रूप में सामने आए केमिस्ट्री लेक्चरर पी.वी. कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है. CBI के अनुसार कुलकर्णी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और उसे प्रश्नपत्रों तक पहुंच हासिल थी.

जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में पी.वी. कुलकर्णी ने आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया और पुणे स्थित अपने घर पर विशेष कोचिंग क्लासेस आयोजित कीं. इन क्लासेस में उसने छात्रों को प्रश्न, विकल्प और सही उत्तर डिक्टेट किए. छात्रों ने इन्हें अपनी नोटबुक में हाथ से लिखा था. बाद में यह पाया गया कि वे प्रश्न और उत्तर 3 मई 2026 को आयोजित वास्तविक NEET-UG परीक्षा के केमिस्ट्री पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं. CBI ने बताया कि मनीषा वाघमारे को 14 मई को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के बाद पी.वी. कुलकर्णी को हिरासत में लिया गया. कुलकर्णी मूल रूप से महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है.

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देशभर में छापेमारी, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
पिछले 24 घंटे में CBI की टीमों ने देशभर में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान कई अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं. जब्त सामग्री की फोरेंसिक और तकनीकी जांच जारी है.

अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार
CBI ने बताया कि अब तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से 5 आरोपियों को अदालत में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. वहीं, गुरुवार को गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है.

छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए
जांच एजेंसी के अनुसार पेपर लीक गिरोह छात्रों से लाखों रुपए लेकर उन्हें इन विशेष कोचिंग क्लासेस में शामिल कराता था, जहां कथित तौर पर प्रश्न बैंक और संभावित प्रश्न पहले से बताए जाते थे. जांच में केमिस्ट्री पेपर लीक का वास्तविक स्रोत और छात्रों तक पहुंच बनाने वाले बिचौलियों की भूमिका भी सामने आई है.

12 मई को दर्ज हुआ था मामला
गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के आधार पर CBI ने 12 मई 2026 को मामला दर्ज किया था. केस दर्ज होते ही विशेष जांच टीमें गठित की गईं और देशभर में कार्रवाई शुरू की गई. CBI ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष, व्यापक और पेशेवर जांच जारी रहेगी तथा पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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