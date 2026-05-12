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CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?

NEET UG 2026: NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में अब CBI जांच शुरू करेगी. जयपुर SOG मुख्यालय पहुंचने वाली टीम को हिरासत में लिए गए संदिग्ध सौंपे जा सकते हैं. राजस्थान समेत कई राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच तेज, अब तक 13 से ज्यादा लोग हिरासत में.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 12, 2026, 04:43 PM|Updated: May 12, 2026, 04:43 PM
CBI के हाथ में NEET पेपर लीक केस, क्या डिटेन हुए 13 लोगों से खुलेंगे कई राज?
Image Credit: CBI Started Investigation On NEET UG 2026 On Paper Leak

CBI Started Investigation On NEET UG 2026: NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में अब जांच और तेज होने जा रही है. जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले की जांच आज से सीबीआई शुरू करेगी. सीबीआई की एक टीम जयपुर स्थित एसओजी मुख्यालय पहुंचेगी, जहां अब तक राजस्थान एसओजी जिन लोगों से पूछताछ कर रही थी, उन्हें आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जा सकता है. माना जा रहा है कि मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

इधर जयपुर में भी एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है. मनीष नाम के एक युवक से पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियों को शक है कि इस पूरे नेटवर्क में उसकी अहम भूमिका हो सकती है. अब तक राजस्थान के अलग-अलग इलाकों से 13 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. सभी से लगातार पूछताछ चल रही है.

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दरअसल, NEET परीक्षा में पेपर लीक की आशंका के बाद राजस्थान एसओजी ने बड़ा एक्शन लिया था. इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद जांच टीम ने देहरादून से राजेश नाम के युवक को पकड़ा. उसे पहले डालनवाला कोतवाली ले जाया गया और फिर वहां से राजस्थान लाकर पूछताछ शुरू की गई. बताया जा रहा है कि राजेश राजस्थान से देहरादून घूमने गया था, लेकिन जांच एजेंसियों को उसके कुछ लोगों से संपर्क पर शक हुआ.

जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि राजस्थान के सीकर, झुंझुनूं समेत कई इलाकों में पेपर लीक होने की आशंका है. चर्चा यह भी है कि परीक्षा से पहले 300 सवालों वाला एक संदिग्ध गेस पेपर कुछ लोगों तक पहुंचा था. बाद में इनमें से कई सवाल असली NEET परीक्षा में हूबहू मिलने की बात सामने आई. इसी के बाद मामला और गंभीर हो गया.

सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक का यह नेटवर्क सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था. जांच में केरल, नासिक, जयपुर, हरियाणा, देहरादून और राजस्थान के कई शहरों के लिंक सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि पेपर पहले नासिक से गुड़गांव के एक डॉक्टर तक पहुंचा, फिर वहां से जयपुर के जमवारामगढ़ और बाद में शहर के दूसरे इलाकों तक पहुंचाया गया. जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि यह नेटवर्क सीकर, बिहार और जम्मू-कश्मीर तक फैला हुआ था.

फिलहाल एसओजी और अब सीबीआई दोनों एजेंसियां पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं. आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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