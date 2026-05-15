/NEET-UG 2026 री-एग्जाम डेट घोषित, 21 जून को फिर होगी परीक्षा, छात्रों का दर्द छलका

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Rajasthan News: NTA ने NEET-UG 2026 की नई तारीख 21 जून घोषित कर दी है. पेपर लीक से निराश अभ्यर्थियों ने दोबारा तैयारी शुरू कर दी है. छात्रों ने इस बार पूर्ण पारदर्शिता और भविष्य में परीक्षा को डिजिटल मोड पर कराने के सरकारी फैसले का स्वागत किया है.
NEET UG 2026 New Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब नई तारीख की घोषणा कर दी गई है. आगामी 21 जून को यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. इस फैसले पर जोधपुर सहित प्रदेशभर के अभ्यर्थियों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. छात्रों में जहाँ एक ओर परीक्षा रद्द होने का मलाल है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर खुद को साबित करने का जज्बा भी दिख रहा है.
सपनों पर फिरा पानी, पर हौसला बरकरार
पेपर लीक और नकल के चलते परीक्षा निरस्त होने से छात्र और उनके परिवार गहरे सदमे में थे. अभ्यर्थियों का कहना है- "हमने सालभर दिन-रात एक कर तैयारी की थी. पेपर लीक की खबरों ने मानसिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन अब 21 जून के लिए फिर से कमर कस ली है." छात्रों ने बताया कि एक मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की कमाई लगाता है. ऐसे में
परीक्षाओं का पारदर्शी होना बेहद ज़रूरी है.
'इस बार न हो कोई चूक'-अभ्यर्थियों की मांग
नई तारीख घोषित होने के साथ ही छात्रों ने परीक्षा एजेंसी (NTA) के सामने अपनी मांगें रखी हैं.परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों ताकि नकल गिरोह सक्रिय न हो सकें. पूरी चयन प्रक्रिया को इतना सुरक्षित बनाया जाए कि किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो.
भविष्य में कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा आगामी वर्षों में NEET परीक्षा को कंप्यूटर आधारित (CBT Mode) करवाने की घोषणा का छात्रों ने दिल खोलकर स्वागत किया है. छात्रों का मानना है कि डिजिटल परीक्षा से पेपर लीक की संभावनाओं पर लगाम लगेगी और परिणाम भी अधिक सटीक और पारदर्शी होंगे.
21 जून पर टिकी निगाहें
जोधपुर के कोचिंग हब और लाइब्रेरी में एक बार फिर रौनक लौट आई है. छात्र अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं. अब सभी की उम्मीदें 21 जून पर टिकी हैं, जहाँ वे एक बार फिर देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में सीट पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे.
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