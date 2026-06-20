/NEET परीक्षा से पहले राजस्थान में सख्त सुरक्षा, 577 सेंटरों पर 2.09 लाख छात्र देंगे एग्जाम

NEET UG Re-Exam: राजस्थान में NEET परीक्षा को लेकर इस बार सख्त तैयारियां की गई हैं. राज्य के 25 जिलों में कुल 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 2 लाख 9 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए कई सख्त नियम लागू किए गए हैं. जयपुर से लेकर छोटे जिलों तक हर सेंटर पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. पेपर लीक जैसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और होटल से लेकर परीक्षा केंद्रों तक जांच की गई है.

परीक्षा केंद्रों की पूरी व्यवस्था और सेंटर डिटेल

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में परीक्षा केंद्रों की संख्या तय की गई है. जयपुर में सबसे ज्यादा 103 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि सीकर में 91 और कोटा में 92 सेंटर होंगे. जोधपुर में 46, उदयपुर में 29, अलवर में 27 और बीकानेर में 22 सेंटर बनाए गए हैं. इसके अलावा छोटे जिलों जैसे जैसलमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सिरोही में भी परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं ताकि छात्रों को दूर न जाना पड़े.

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परीक्षा केंद्रों पर सख्त नियम और सुविधाएं

हर परीक्षा कक्ष में NTA की तरफ से खास घड़ियां लगाई गई हैं, जिससे छात्र समय देख सकेंगे. मोबाइल, स्मार्ट वॉच या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूरी तरह रोक है. छात्र और स्टाफ कोई भी निजी घड़ी या गैजेट नहीं पहन सकेंगे. परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले पूरी जांच की जाएगी और सिर्फ अधिकृत लोगों को ही अंदर जाने दिया जाएगा.

सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी

परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. इंटरनेट और बाहरी संपर्क पूरी तरह नियंत्रित रहेगा. हर सेंटर पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. परीक्षा से पहले कई जगहों पर होटल और आसपास के इलाकों में भी जांच अभियान चलाया गया है.

हेल्पलाइन और सहायता व्यवस्था

छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. स्टूडेंट सेल हेल्पलाइन 9530442778 और सोशल मीडिया हेल्पलाइन 9468800005 पर जानकारी ली जा सकती है. पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9530442777 और 0744-2350777/78 भी सक्रिय रहेंगे ताकि किसी भी समस्या पर तुरंत मदद मिल सके.

परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

प्रशासन का कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हर सेंटर पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी और CCTV कैमरों से भी लगातार नजर रखी जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी ताकि छात्रों को बिना किसी परेशानी के परीक्षा देने का मौका मिल सके.