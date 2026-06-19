/NEET UG री-एग्जाम 2026 की उलटी गिनती शुरू! 602 सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा के बीच होगी परीक्षा

NEET UG Re-Exam: NEET UG री-एग्जाम 2026 को लेकर राजस्थान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी. प्रदेश में करीब 2 लाख 9 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनके लिए 27 जिलों में 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक होगी. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए NTA और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त इंतजाम किए हैं. परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और अभ्यर्थियों की सख्त जांच होगी.

27 जिलों में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र

प्रदेश में NEET UG री-एग्जाम के लिए 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सबसे ज्यादा केंद्र जयपुर में 106, सीकर में 102, कोटा में 92 और जोधपुर में 46 बनाए गए हैं. मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर बाबूलाल गोयल के अनुसार परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन और NTA के साथ मिलकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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NEET UG री-एग्जाम 2026

21 जून को परीक्षा

2.09 लाख अभ्यर्थी

27 जिलों में 602 केंद्र

जयपुर – 106

सीकर – 102

कोटा – 92

जोधपुर – 46

क्या होगा परीक्षा का समय?

परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक आयोजित होगी. परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश प्रक्रिया को लेकर भी सख्ती रहेगी. अभ्यर्थियों की एंट्री 1:30 बजे बंद कर दी जाएगी. परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा व्यवस्था के साथ जैमर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि को रोका जा सके.

किन चीजों पर रहेगी रोक?

नकल और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सख्त फ्रिस्किंग की जाएगी. मोबाइल, स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर रोक रहेगी. बड़े बटन, जिप, मेटल की चीजें और भारी एक्सेसरीज पहनकर आने से बचने की सलाह दी गई है.

पेपर के लिए क्या है ड्रेस कोड?

NTA ने परीक्षा को लेकर ड्रेस कोड एडवाइजरी भी जारी की है. अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आरामदायक और आधी बाजू के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. जूते की जगह स्लीपर या साधारण सैंडल पहनने को कहा गया है. एडमिट कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य होगा. एडमिट कार्ड को बारिश से बचाने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में लाने की अनुमति होगी.

ड्रेस कोड एडवाइजरी

हल्के रंग के कपड़े

स्लीपर/सैंडल पहनें

मोबाइल, स्मार्ट वॉच प्रतिबंधित

पारदर्शी पानी की बोतल की अनुमति

इनकी होगी अतिरिक्त जांच

धार्मिक चिह्न, पोशाक या जरूरी वस्तुओं के साथ आने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त जांच की जाएगी. ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कुछ समय पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि जांच प्रक्रिया में परेशानी ना हो.

एंटी चीटिंग हेल्पलाइन नंबर जारी

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं. परीक्षा सामग्री की सुरक्षा, परिवहन और केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. किसी भी शिकायत के लिए एंटी चीटिंग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है.

Helpline – 9530429258

NTA ने की अपील

NTA ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा ना करें और सिर्फ आधिकारिक अपडेट को ही फॉलो करें. प्रशासन का लक्ष्य है कि लाखों छात्रों की मेहनत से जुड़ी इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ पूरा कराया जाए.