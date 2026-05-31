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Rajasthan News: बिना किताब कैसे पढ़ेंगे बच्चे? शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, पढ़ें पूरी खबर

Rajasthan News: शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 की पाठ्य-पुस्तक सूची में कला शिक्षा को शामिल नहीं किया, जिससे कक्षा 3 से 10 तक की पुस्तकें 'कृति' व 'कला कुंज' नहीं छप सकीं. पुस्तकें न मिलने से लाखों बच्चों की पढ़ाई और 100 अंकों का मूल्यांकन संकट में है.

Edited byArti PatelReported byDinesh Tiwari
Published: May 31, 2026, 04:07 PM|Updated: May 31, 2026, 04:07 PM
Rajasthan News: बिना किताब कैसे पढ़ेंगे बच्चे? शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, पढ़ें पूरी खबर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan Education News: राजस्थान में कला शिक्षा की पढ़ाई और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. प्रदेश के शिक्षा विभाग की एक गंभीर लापरवाही के कारण नवीन शैक्षणिक सत्र 2026-27 में लाखों बच्चों के सामने 'बिना किताब पढ़ाई' करने की नौबत आ गई है. विभाग ने इस सत्र की राज्य पाठ्य-पुस्तक सूची में एनसीईआरटी (NCERT) के कला शिक्षा विषय को शामिल करना ही भुला दिया, जिसके चलते प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किताबों का मुद्रण और वितरण पूरी तरह ठप पड़ा है.

कृति और कला कुंज जैसी निर्धारित पुस्तकें गायब
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) के तहत चित्रकला, संगीत और अन्य कला विधाओं को स्कूली शिक्षा में अनिवार्य बनाया गया है, लेकिन धरातल पर किताबें ही उपलब्ध नहीं हैं. राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 से ही कक्षा 6 से 8 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया हुआ है. इसके बावजूद इस वर्ष 'कृति' पुस्तक को सूची में शामिल नहीं करने से इसका मुद्रण और राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण नहीं हो सका है.माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित इस महत्वपूर्ण पुस्तक की डिमांड (मांग) ही शिक्षा विभाग की ओर से आगे नहीं भेजी गई. मांग के अभाव में इसका प्रकाशन पूरी तरह अटका हुआ है.शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक ‘बांसुरी’, कक्षा 6 से 8 तक ‘कृति’, कक्षा 9 के लिए ‘मधुरिमा’ तथा कक्षा 9 व 10 के लिए ‘कला कुंज’ पुस्तकें पढ़ाई जानी तय हैं.

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100 अंकों के मूल्यांकन पर संकट
पुस्तकों के अभाव में विद्यालयों में इस विषय का प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कराना शिक्षकों के लिए असंभव साबित हो रहा है. कला शिक्षा विषय के लिए बोर्ड और स्थानीय स्तर पर 100 अंकों का मूल्यांकन निर्धारित है. अब जब सत्र शुरू होने के बाद भी बच्चों के हाथ में किताबें नहीं हैं, तो यह आशंका जताई जा रही है कि इस विषय की परीक्षा और मूल्यांकन महज एक कागजी औपचारिकता बनकर रह जाएगा.

मुफ्त वितरण की मांग
इस अव्यवस्था को लेकर प्रदेश के शिक्षक और कला जगत से जुड़े संगठन मुखर हो गए हैं. 'कला शिक्षा आंदोलन' के प्रदेश सचिव महेश गुर्जर ने शिक्षा विभाग की इस कार्यप्रणाली पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. उन्होंने सरकार और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि शिक्षा विभाग बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से कक्षा 3 से 10 तक की सभी कला शिक्षा पुस्तकों को राज्य पाठ्य-पुस्तक सूची में दोबारा शामिल करे.

इन किताबों का युद्धस्तर पर मुद्रण करवाकर राजकीय विद्यालयों के लाखों विद्यार्थियों में इनका निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि गरीब और ग्रामीण परिवेश के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सही शिक्षा मिल सके.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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