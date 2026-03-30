RCA में ‘नेता पुत्रों’ की एंट्री पर फिर बहस, नई एडहॉक कमेटी ने संभाला कार्यभार

RCA News: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में एक बार फिर सियासत और खेल प्रशासन का मुद्दा सुर्खियों में है. नई एडहॉक कमेटी के गठन और कार्यभार संभालने के साथ ही “नेता पुत्रों” की भूमिका को लेकर विवाद तेज हो गया है. हालांकि कमेटी के सदस्यों ने साफ किया है कि वे सभी विवादों को पीछे छोड़कर RCA और खिलाड़ियों के हित में काम करेंगे.

नई एडहॉक कमेटी के पदभार ग्रहण के दौरान सदस्यों ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि संगठन को आगे बढ़ाना और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता है. एडहॉक सदस्य आशीष तिवाड़ी, संयोजक डॉ. मोहित यादव और सदस्य धनंजय सिंह खींवसर ने कहा कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस पद तक पहुंचे हैं और किसी का राजनीतिक परिवार से होना गलत नहीं है. उनका कहना था कि राजनीतिक माहौल में पले-बढ़े होने के कारण प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उनकी स्वाभाविक रुचि रही है.

पूरी कमेटी पर ‘राजनीतिक परिवार’ का ठप्पा

विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि एडहॉक कमेटी के सभी सदस्य राजनीतिक घरानों से जुड़े बताए जा रहे हैं. इनमें मोहित यादव (विधायक जसवंत यादव के बेटे), धनंजय सिंह खींवसर (स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे), अरिष्ठ सिंघवी (वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंघवी के पोते), आशीष तिवाड़ी (सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे) और अर्जुन बेनीवाल (विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे) शामिल हैं. यही कारण है कि RCA में “नेता पुत्रों के कब्जे” को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पहले भी उठते रहे हैं ऐसे सवाल

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RCA का इतिहास बताता है कि यह संस्था लंबे समय से राजनीति के प्रभाव में रही है. इससे पहले भी कई बड़े राजनीतिक चेहरे और उनके परिजन RCA से जुड़े रहे हैं. पूर्व अध्यक्ष सी.पी. जोशी, ललित मोदी, वैभव गहलोत और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी जैसे नाम इस बात के उदाहरण हैं कि RCA में राजनीति और क्रिकेट का संबंध पुराना रहा है.

असली सवाल नेताओं के परिजनों के शामिल होने का नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और योग्यता का है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या चयन मेरिट के आधार पर हुआ, क्या अनुभवी क्रिकेट प्रशासकों को मौका मिला और क्या पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रही.राजस्थान में RCA को लेकर पहले भी राजनीतिक खींचतान देखी जा चुकी है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खेल संस्थाओं में राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है, तो इसका असर खिलाड़ियों और खेल के विकास पर पड़ सकता है.

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में ‘नेता पुत्रों’ की भूमिका: पहले भी उठते रहे हैं सवाल

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में एडहॉक कमेटी को लेकर उठे ताजा विवाद ने एक बार फिर खेल प्रशासन में राजनीतिक परिवारों की भागीदारी पर बहस छेड़ दी है. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब RCA में नेताओं या उनके परिजनों की भूमिका को लेकर सवाल उठे हों. इससे पहले भी कई मौकों पर राजनीतिक प्रभाव और परिवारवाद के आरोप सामने आते रहे हैं.

मौजूदा एडहॉक कमेटी: सभी सदस्य राजनीतिक परिवारों से ताजा विवाद का केंद्र बनी एडहॉक कमेटी में शामिल पांचों नाम सीधे तौर पर राजनीतिक घरानों से जुड़े बताए जा रहे हैं.

मोहित यादव – विधायक जसवंत यादव के बेटे

धनंजय सिंह – स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे

अरिष्ठ सिंघवी – वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंघवी के पोते

आशीष तिवाड़ी – बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के

अर्जुन बेनीवाल – हनुमानगढ़ विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे

RCA का इतिहास देखें तो यह संगठन लंबे समय से राजनीति और क्रिकेट के मेल का केंद्र रहा है. कई बड़े राजनीतिक चेहरे खुद RCA के शीर्ष पदों पर रह चुके हैं -

सी.पी. जोशी – पूर्व RCA अध्यक्ष (कांग्रेस के वरिष्ठ नेता)

ललित मोदी – RCA अध्यक्ष रह चुके, जिनका राजनीतिक और कारोबारी दोनों प्रभाव रहा

वैभव गहलोत – पूर्व अध्यक्ष, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे

रामेश्वर डूडी – RCA से जुड़े पदों पर सक्रिय, कांग्रेस नेता

इन उदाहरणों से साफ है कि RCA में सीधे नेताओं के अलावा उनके परिजनों की भी सक्रिय भूमिका समय-समय पर रही है. मुद्दा सिर्फ ‘नेता पुत्र’ नहीं, सिस्टम पर सवाल है. क्या चयन मेरिट के आधार पर हुआ? क्या अनुभवी क्रिकेट प्रशासकों को मौका मिला? क्या प्रक्रिया सार्वजनिक और निष्पक्ष थी? जब पूरी कमेटी ही एक जैसे बैकग्राउंड से हो, तो इन सवालों का उठना स्वाभाविक हो जाता है. राजस्थान में पहले भी RCA को लेकर राजनीतिक खींचतान देखी गई है. फिलहाल, नई एडहॉक कमेटी ने काम शुरू कर दिया है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि वह अपने काम से उठ रहे सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं.

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