जयपुर में लगा हाई-टेक एयर प्यूरीफायर, ट्रैफिक पुलिस बोली अब सच में ‘सांस’ मिली!

Jaipur Air Purifier: जयपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शहर में तकनीक के सहारे हवा को साफ करने की दिशा में बड़ी शुरुआत की गई है. रामबाग सर्किल पर हाई-टेक आउटडोर एयर प्यूरीफायर लगाया गया है, जो इन दिनों शहर में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है. इसे नीदरलैंड्स की डच कंपनी Static Air और उसकी भारतीय पार्टनर कंपनी Klenviron Technologies Pvt. Ltd. ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया है.

प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर की हवा को साफ करना और उन यात्रियों को राहत देना है जो रोज़ाना भारी ट्रैफिक और प्रदूषण का सामना करते हैं. यह प्यूरीफायर हवा में मौजूद धूल, धुएं और प्रदूषक कणों को कम करने में मदद करेगा. इसे CSR फंडिंग के तहत लगाया गया है. अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में ऐसे और एयर प्यूरीफायर जयपुर के व्यस्त इलाकों में लगाए जाएंगे.

राहगीरों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि शुरुआत अच्छी है, लेकिन जयपुर को दिल्ली जैसी स्थिति से बचाने के लिए ऐसे प्यूरीफायर शहर में और जगह लगाए जाने चाहिए. उनका कहना है कि प्रदूषण धीरे-धीरे बढ़ रहा है और समय रहते कदम उठाना जरूरी है, ताकि शहर की हवा सांस लेने लायक बनी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रामबाग चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने भी एयर प्यूरीफायर लगाने के फैसले को राहत देने वाला बताया. उनका कहना है कि रोजाना ट्रैफिक के बीच खड़ा रहना मुश्किल होता है, लेकिन प्यूरीफायर लगने के बाद से उन्हें फर्क महसूस हो रहा है. कुछ पुलिसकर्मियों ने कहा कि इसके पास खड़े होकर सांस लेना पहले की तुलना में बेहतर लगता है.

नगर निगम के अनुसार, पहले चरण में रामबाग चौराहे पर फुटपाथ के किनारे स्टैंड बनाकर यह प्यूरीफायर लगाया गया है. फिलहाल प्रदूषण स्तर पर इसके प्रभाव का परीक्षण किया जा रहा है. डेटा रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद तय होगा कि इसे शहर के अन्य तीन बड़े चौराहों पर भी लगाया जाए.

रामबाग चौराहे का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यहां वाहनों का दबाव सबसे अधिक रहता है और सिग्नल पर गाड़ियों के रुकने के दौरान प्रदूषण भी तेजी से बढ़ जाता है. यही वजह है कि यह प्यूरीफायर सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है. इसके फोटो और वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे हैं.

इधर सर्दी बढ़ने के साथ ही जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 पार करने लगा है. शहर में औसत AQI 150 से 225 के बीच पहुंच रहा है, जबकि कई इलाकों में यह 250 से ऊपर चला गया है. ऐसे में रामबाग चौराहे पर लगाया गया यह हाई-टेक प्यूरीफायर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-