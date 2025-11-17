Zee Rajasthan
जयपुर पहुंचे नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पहला कदम मंदिर में, अगला कदम ‘विकसित राजस्थान 2047’ की तरफ!

Rajasthan News: नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास जयपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. उन्होंने CM और PM का आभार जताते हुए विकसित राजस्थान 2047 के KPI पूरे करने का संकल्प दोहराया. पदभार से पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 17, 2025, 02:37 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 02:37 PM IST

CS V Srinivas Reached Jaipur: नवनियुक्त मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास आज दोपहर जयपुर पहुंचे. जयपुर एयरपोर्ट पर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. वे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से दिल्ली से जयपुर पहुंचे. जयपुर एयरपोर्ट पर जीएडी सचिव जोगाराम, जिला कलक्टर जितेन्द्र सोनी और प्रोटोकॉल अधिकारी नरेश विजय ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में वी. श्रीनिवास ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मुख्य सचिव के रूप में यह मौका दिया. हम विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करेंगे. विकसित राजस्थान के जो की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर(KPI) राज्य सरकार ने तय किए हैं, उन KPIs को पूरा करना हमारा लक्ष्य रहेगा. नवनियुक्त मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी आभार जताया.

जनसम्पर्क पोर्टल अच्छी पहल
नवनियुक्त मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के कई प्रयास बहुत अच्छे हैं. जनसम्पर्क पोर्टल बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है. जब उनसे पूछा गया कि किस तरह की चुनौतियां वे राजस्थान में महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान में पहले भी कार्य किया है. जो मौजूदा योजनाएं हैं, उनके बारे में आईएएस एसोसिएशन के साथ मीटिंग कर जानेंगे और चुनौतियों को पूरा करेंगे.

सबसे पहले पहुंचे मोती डूंगरी गणेश मंदिर
राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आज अपनी नई पारी की शुरुआत सरकारी दफ्तर से नहीं, बल्कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर से की. गणेश जी के दरबार में मत्था टेककर उन्होंने साफ कहा मेरा पहला कदम जनता के बीच, भगवान के सामने…और आगे का हर कदम प्रशासन को सरल, तेज और जवाबदेह बनाने के लिए. राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने पदभार ग्रहण करने से पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम करने का संकल्प जताया.

दर्शन करने के बाद मीडिया से की बात
मोतीडूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने नवनियुक्त मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का दुपट्टा और प्रसाद भेंट कर पूजा अर्चना करवाई. मीडिया से बातचीत में कहा की उनकी गणेश जी में गहरी आस्था है और प्रदेश के विकास के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे. श्रीनिवास ने बताया कि विकसित राजस्थान के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है. इसमें राज्य की जीडीपी वृद्धि, प्रशासनिक सुधार, और जन-सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रेवेन्यू जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर रही है. उन्होंने बताया कि राज्य के 11 प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम में राजस्थान देशभर में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.

बोले - राजस्थान सरकार की छवि अच्छी
इसी के साथ उन्होंने कहा की आने वाले समय में "मेक्सिमम गवर्नेंस–मिनिमम गवर्नमेंट" मॉडल को मजबूती से लागू किया जाएगा और नागरिकों के डिजिटल एम्पावरमेंट को और अधिक बढ़ाया जाएगा. श्रीनिवास ने कहा राजस्थान सरकार की छवि केंद्र स्तर पर बहुत अच्छी है. राजस्थान की कई योजनाओं को केंद्र सरकार ने भी अपनाया है. राज्य सरकार का जनसंपर्क पोर्टल उत्कृष्ट योजना है. प्रशासनिक सुधारों में राजस्थान देश में अग्रणी है. कई विभागों के नवाचार केंद्र स्तर पर अपनाए गए हैं. केंद्र की योजनाओं को राजस्थान में और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा.

