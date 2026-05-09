/Rajasthan News: बाढ़-आग-हादसों से पहले तैयारी! राजस्थान का नया ब्लूप्रिंट तैयार, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan Disaster Management: राजस्थान में अब आपदा प्रबंधन का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है. सरकार अब आपदा आने के बाद 'राहत' पहुंचाने के बजाय, आपदा आने से पहले की 'तैयारी' और जोखिम कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने राज्य की तैयारियों की समीक्षा करते हुए 'रेजिलिएंट राजस्थान' का नया रोडमैप तैयार किया है.

पीएम मोदी का 10 सूत्रीय एजेंडा और नई चुनौतियां

डॉ. असवाल ने स्पष्ट किया कि बदलते जलवायु परिवेश में राजस्थान के सामने अब केवल सूखा ही चुनौती नहीं है. शहरी बाढ़, भीषण लू, औद्योगिक हादसे और केमिकल लीकेज जैसे नए खतरे पैदा हो गए हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 10 सूत्रीय एजेंडे को हर विभाग के लिए अनिवार्य बनाया गया है. जयपुर और कोटा जैसे शहरों में चंद घंटों की बारिश 'शहरी बाढ़' का रूप ले रही है, वहीं 48 डिग्री के पार जाता पारा अब एक 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' बन चुका है.

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कोचिंग, मॉल और अस्पतालों के लिए सख्त निर्देश

एनडीएमए ने विशेष रूप से घनी आबादी वाले और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी करने को कहा है. कोचिंग हब (कोटा), मॉल, अस्पतालों और ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल अब अनिवार्य होगी. रिफाइनरी और केमिकल यूनिट्स में वार्षिक सुरक्षा प्रोटोकॉल और ऑफसाइट इमरजेंसी अभ्यास के निर्देश दिए गए हैं. खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा और नियमित स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता दी जाएगी.

'आपदा मित्र': मैदान में उतरेगा युवाओं का सुरक्षा कवच

आपदा के समय 'फर्स्ट रिस्पॉन्स' हमेशा स्थानीय स्तर पर होता है. इसे मजबूत करने के लिए सरकार स्वयंसेवकों की एक बड़ी फौज तैयार कर रही है. आपदा मित्र योजना के तहत अब तक 4,700 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. वहीं दूसरे चरण में 12,650 नए युवाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी है. प्रदेश में वर्तमान में 221 फायर स्टेशन और 708 अग्निशमन वाहन सक्रिय हैं. SDRF को बिल्डिंग ढहने, बोरवेल रेस्क्यू और केमिकल हादसों के लिए विशेष उपकरणों से लैस किया गया है.

राहत के आंकड़े और भविष्य की राह

अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य ने आपदा प्रभावितों को 3,545 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की है. हालांकि, अब सरकार का मानना है कि केवल 'मुआवजा मॉडल' काफी नहीं है, बल्कि तकनीक आधारित 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' (पूर्व चेतावनी तंत्र) को हर जिले में मजबूत करना होगा.